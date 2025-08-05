Casablanca: mobilisation contre un navire suspecté de livrer des pièces à Israël
À Casablanca, des dizaines de manifestants se sont rassemblés près du port pour protester contre l’accostage présumé d’un navire transportant des pièces détachées d’avions militaires destinées à Israël
Casablanca: mobilisation contre un navire suspecté de livrer des pièces à Israël / AFP
