MOYEN-ORIENT
Casablanca: mobilisation contre un navire suspecté de livrer des pièces à Israël
À Casablanca, des dizaines de manifestants se sont rassemblés près du port pour protester contre l’accostage présumé d’un navire transportant des pièces détachées d’avions militaires destinées à Israël
Casablanca: mobilisation contre un navire suspecté de livrer des pièces à Israël / AFP
5 août 2025

