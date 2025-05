1- Aux États-Unis, une nouvelle fusillade, dans le Queens à New York, une fusillade dans une boîte de nuit a fait au moins 11 blessés. Les suspects ont pris la fuite, et la police est sur place.

A priori il n'y a aucun lien avec les événements de Louisiane où la piste terroriste semble se confirmer.

A la nouvelle orléans le bilan s’est alourdit avec 15 morts.

L'auteur présumé de l'attaque a été tué par les forces de l'ordre. Il s’agirait d'un citoyen américain de 42 ans, originaire du Texas. Le FBI a ouvert une enquête pour "acte de terrorisme".

Il a percuté une foule sur Bourbon Street, dans le quartier français, avant d’ouvrir le feu.

2- Les Agriculteurs toujours mobilisés en France: la coordination rurale hausse le ton et menace de "monter vers Paris" dimanche si François Bayrou ne répond pas à ses demandes. Le syndicat veut des engagements concrets pour aligner les lois françaises sur les normes européennes et mieux contrôler les importations



3- La Corée du Sud va envoyer aux États-Unis une des boîtes noires du Boeing 737-800 qui s'est écrasé dimanche à Muan, faisant 179 morts sur 181 passagers. Le vice-ministre de l'Aviation, Joo Jong-wan, a expliqué que la boîte noire, trop endommagée pour être exploitée sur place, sera analysée en collaboration avec des experts américains



4- 2024 a été une année chaude, très chaude… selon Copernicus, le centre d’étude européen sur le climat. Les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés, comme à Mayotte, et le cyclone du 14 décembre. Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter, et les engagements pris lors de l”Accord de Paris ne sont plus d’actualité. Les pays avaient promis de tout faire pour limiter la hausse des températures moyennes à + 1,5 C d’ici 2030, cette limite est d’ores et déjà dépassée.

-5- Et pour finir du football, une victoire de arsenal en ce debut d’année

Victoire d'Arsenal en extérieur hier face à Brentford 3 à 1. Avec notamment un but de Gabriel Jesus en première période suivi de deux buts de merino et martinelli. Arsenal maintient ainsi sa place de second et réduit l’écart avec Liverpool