A Gaza, 14 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes



La Défense civile palestinienne a annoncé que des frappes aériennes ont tué au moins 14 Palestiniens ce mardi matin dans la bande de Gaza.



Deux frappes intervenues dans la nuit dans l'ouest de Gaza-ville et une autre sur une maison à Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, ont tué au moins 14 personnes, a précisé le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal



Israël a repris le 18 mars son offensive meurtrière contre les Palestiniens à Gaza, rompant une trêve de près de deux mois.



Au Vatican, les cardinaux doivent fixer la date des funérailles du pape François



Le Vatican doit annoncer la date des funérailles du pape François, mort lundi à 88 ans d’un AVC, après une première réunion des cardinaux.



Ils ont été convoqués à 9 heures pour une première congrégation générale, à l’issue de laquelle devrait être communiquée la date des obsèques du chef de l’Eglise catholique.



Selon les règles du Saint-Siège, les funérailles devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche. Parmi le flots d’hommages de chefs d’Etat, Donald Trump, cible récurrente du pape François, a annoncé lundi soir qu’il se rendrait aux funérailles.

Harvard poursuit l’administration Trump apres le gel de ses subventions



La prestigieuse université a attaqué lundi l’administration de Donald Trump en justice. L"‘université conteste le gel de subventions fédérales destinées aux facultés américaines. C’est une nouvelle étape dans le bras de fer entre l’institution et la Maison Blanche.



Le gouvernement s’attaque depuis plusieurs semaines aux universités du pays, accusées d’avoir laissé prospérer l’antisémitisme pendant les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza, ce qu’elles réfutent. Et de propager des idées de gauche.



Harvard a ainsi vu 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales gelés après avoir rejeté les exigences du gouvernement américain la semaine dernière.



Macron est arrivé à la Réunion. L’île connaît l’épidémie de chikungunya et le cyclone Garance qui a occasionné des dégâts importants



Après Mayotte, Emmanuel Macron est arrivé ce mardi à la Réunion’ il doit faire le point sur l’épidémie de chikungunya qui a fait 6 morts depuis le debut de l annee sur l’île. les dégâts provoqués par le cyclone Garance début mars sont aussi au programme de sa visite.



Le chef de l’Etat veut réaffirmer le «rôle stratégique de la Réunion dans la zone indo-pacifique», où la France aspire à se poser en puissance régionale au côté des Etats-Unis, de la Chine ou l’Inde.



Une pluie d'étoiles filantes, "culminera dans la nuit du 21 au 22 avril", affirme la Nasa



Jusqu’à quinze météores par heure pourraient être observés sous un ciel dégagé et sans pollution lumineuse.



Ce phénomène céleste, visible chaque année à la même période, tire son nom de la constellation de la Lyre, d’où semblent provenir les étoiles filantes.



Pour optimiser vos chances de les apercevoir, "observez-les après 22h30 jusqu'à l'aube, la meilleure observation étant vers 5 heures du matin", assure la Nasa.