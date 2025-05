L'administration du président américain Donald Trump a arrêté un autre étudiant pro-palestinien, un Indien étudiant à l'université de Georgetown à Washington, et cherche à l'expulser après l'avoir considéré comme une menace pour la politique étrangère des États-Unis, a déclaré son avocat.

Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a accusé Badar Khan Suri d'avoir des liens avec le Hamas et a affirmé qu'il "promouvait l'antisémitisme sur les réseaux sociaux", selon un communiqué partagé avec Fox News, mercredi.

TRT Global - Deux étudiants pro-palestiniens expulsés d’une université américaine TRT Global - Deux étudiants ayant participé à de récentes manifestations pro-palestiniennes aux États-Unis ont été expulsés de Barnard College, un établissement lié à l'université Columbia de New-York. 🔗

Le communiqué du DHS à Fox News, qui a été reposté par le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, ne cite aucune preuve. Il indique que le secrétaire d'État Marco Rubio a déterminé que les activités de Suri "le rendaient expulsable".

Suri —qui vit aux États-Unis avec un visa étudiant et est marié à une citoyenne américaine— a été placé en détention à Alexandria, en Louisiane, et attend une audience devant le tribunal de l'immigration, selon son avocat. Des agents fédéraux l'ont arrêté devant son domicile à Rosslyn, en Virginie, lundi soir.

Suri est chercheur postdoctoral au Centre Alwaleed Bin Talal pour la compréhension islamo-chrétienne, qui fait partie de l'École des affaires internationales de l'université de Georgetown.

"Si un universitaire accompli, spécialisé dans la résolution des conflits, est considéré comme nuisible à la politique étrangère, alors peut-être que le problème vient du gouvernement et non de l'universitaire", a déclaré son avocat par e-mail.

Aucune notification d’arrestation



Un porte-parole de l'université de Georgetown a confié que l'établissement n'avait pas reçu de justification concernant la détention de Suri et n'était au courant d'aucune activité illégale de sa part.

L'épouse de Suri, Mapheze Saleh, est citoyenne américaine, a précisé son avocat. D'après le site internet de l'université de Georgetown, Saleh est originaire de Gaza, a écrit pour Al Jazeera et des médias palestiniens et a travaillé avec le ministère palestinien des Affaires étrangères à Gaza. Elle n’a pas été arrêtée, a ajouté l’avocat.

Suri enseigne actuellement un cours intitulé "Majoritarisme et droits des minorités en Asie du Sud" et est titulaire d'un doctorat en études de la paix et des conflits obtenu dans une université indienne, selon le site internet de Georgetown.

Cette affaire survient alors que l'administration Trump fait face à des manifestations après l'arrestation de Mahmoud Khalil, un militant pro-palestinien de premier plan arrêté le 8 mars pour son activisme en faveur de Gaza. Trump a salué son arrestation et déclaré qu'elle était la "première d'une longue série".

Trump a accusé Khalil, sans fournir de preuves, de soutenir le Hamas. L'équipe juridique de Khalil affirme qu'il n'a aucun lien avec le groupe de résistance palestinien.

Dans sa première lettre depuis sa détention, Khalil a déclaré que son arrestation était une conséquence directe de l'exercice de son droit à la liberté d'expression et a averti que Trump s'en prendrait aux titulaires de visas, aux résidents permanents et même aux citoyens qui protestent contre le carnage israélien dans la bande de Gaza assiégée.