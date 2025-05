1- À Gaza, au moins 62 personnes ont été tuées au cours des dernières vingt-quatre heures et 792 personnes depuis la reprise des bombardements israéliens il y a une semaine.



Dans ce contexte sanglant, la commissaire européenne chargée de l'égalité et des crises s'inquiète des "rapports alarmants" sur les attaques israéliennes contre les soignants, les hôpitaux et les humanitaires à Gaza.

Mardi, elle a déclaré que ces actes sapent les efforts essentiels et héroïques des travailleurs humanitaires qui s’efforcent de sauver des vies au milieu des hostilités.

2- Concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie, la France a réagi à l'accord annoncé entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. La présidence française estime qu'il ne garantit pas un cessez-le-feu durable. Elle juge l'accord insuffisant pour aboutir à une véritable paix.

Ce soir, le président français Emmanuel Macron va recevoir son homologue ukrainien pour “préparer” le sommet du lendemain à Paris.

Le président ukrainien souhaite savoir qui est prêt à participer à un contingent de la paix en Ukraine.

3- Aux États-Unis, Donald Trump parle de pépin pour qualifier la divulgation par erreur de plans militaires secrets à un journaliste.



Le président américain qui préfère minimiser cette erreur estime que l'ajout du reporter à un groupe de discussion confidentiel était Je CITE "le seul pépin en deux mois et, au final, sans gravité".



Donald Trump a précisé que Mike Waltz, qui est à l'origine de la fuite sur Signal, avait ici "appris une leçon". La Maison Blanche a assuré qu'aucun "plan de guerre" ni information classifiée n'avait été partagé.

4- En France, la justice a refusé de suspendre l'expulsion de l'influenceur "Doualemn" vers l'Algérie, estimant que les conditions n'étaient "pas réunies".

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de sa défense. Suivi par 140.000 personnes sur TikTok, Boualem Naman avait été arrêté le 20 mars dans l’Hérault.

5- En France toujours… Malgré la baisse de la natalité, la population française devrait rester stable.

Selon l’Institut national d’études démographiques, elle pourrait atteindre un maximum de 70 millions d’habitants dans les années 2040, avant de redescendre au niveau actuel d’ici 2070, soit 68,6 millions d’habitants.