Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie ne permettrait pas que l'intégrité territoriale de la Syrie soit compromise ni que l'instabilité s'installe à sa frontière sud.

Dans un message diffusé ce dimanche à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, Erdogan a souligné que la Turquie “poursuivrait le travail engagé pour atteindre notre objectif d'une Turquie sans terrorisme, conformément à notre feuille de route”.

Il a averti que son pays ne faisait pas preuve d'une “patience illimitée” sur cette question et qu'il attendait des organisations terroristes PKK/YPG qu'ils se dissolvent et “déposent complètement les armes sans plus tarder”.

Au cours de sa campagne terroriste menée depuis près de 40 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE, a causé la mort de plus de 40 000 victimes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Les YPG/PYD, également connus sous le nom de FDS, sont la branche syrienne du PKK.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie, tandis que les YPG/PYD ont tenté d'établir un corridor terroriste dans le nord de la Syrie, le long des frontières de la Turquie.