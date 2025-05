Des pourparlers de paix russo-ukrainiens sont prévus aujourdhui à Istanbul, une première depuis 2022. Cependant, Vladimir Poutine ne fera pas partie de la délégation russe.

Volodymyr Zelensky ne confirme pas sa présence, bien qu’il soit attendu aujourd’hui à Ankara pour rencontrer Recep Tayyip Erdogan.

Les États-Unis, via Donald Trump et leur secrétaire d’État Marco Rubio, poussent pour un dialogue, mais les positions des deux camps restent inconciliables : la Russie exige de garder les territoires annexés et le renoncement de l’Ukraine à l’OTAN ; l’Ukraine réclame le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité.

L’Union européenne a adopté un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, visant notamment la "flotte fantôme" de pétroliers russes.

2. Un François Bayrou combatif et droit dans ses bottes devant la commission parlementaire sur les violences en milieu scolaire. Hier, le Premier ministre a été auditionné pendant 5h30 sur sa connaissance de la situation dans l’école Notre-Dame de Bétharram. Le Premier ministre a nié, sous serment, avoir été informé des faits. Il conteste les témoignages qui soutiennent l’avoir alerté à plusieurs reprises.

Il a même mis en doute la santé mentale d’une ancienne professeure. Malgré la gravité des révélations, il estime avoir "rétabli la vérité"

3-l’université Harvard contre-attaque. Après que l'administration Trump a gelé près de 3 milliards de dollars de subventions fédérales — principalement dans les sciences médicales — l’université débourse 250 millions de dollars pour soutenir ses chercheurs. Trump accuse les grandes facs privées comme Harvard de propager des idées "radicales de gauche" et de recruter trop de figures démocrates.

La présidence de l’université, elle, parle d’un "coup porté à la liberté académique" et d’une attaque politique déguisée. Le président de Harvard, Alan Garber, annonce même qu’il va baisser son propre salaire de 25 % pour montrer l’exemple.

En parallèle, Harvard poursuit l’État fédéral en justice, estimant que ce gel de financements est inconstitutionnel. Une audience est prévue le 21 juillet.

4. C’est le jour anniversaire de La Nakba, la grande catastrophe qu’a vécue le peuple palestinien en 1948, quand Israël a été créé. À cette époque, près de 80 % des Palestiniens ont été chassés de chez eux, des centaines de villages ont été détruits, et des milliers de personnes sont devenues réfugiées.

Depuis Israël a colonisé le reste de la Palestine, l’autorité palestinienne n’ayant jamais été vraiment indépendante.

Israël applique un système d’apartheid, le vol de terres par les colons est inscrit dans la constitution israélienne, et il s’accélère depuis deux ans.

La répression militaire est féroce, la guerre à Gaza en est l’illustration la plus terrible. 55 000 morts, 100 000 disparus, 2 millions de personnes déplacés et Israël qui veut reprendre le contrôle de Gaza.

5-

Enfin, Cet été, Paris rouvre la baignade dans la Seine, une première depuis 1923. Cette réouverture fait suite à d’importants travaux engagés depuis 2016 pour rendre la Seine baignable, notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024, où les épreuves de triathlon se sont déroulées dans la rivière malgré quelques difficultés liées à la qualité de l’eau.