Cinq personnes sont décédées accidentellement lors de la nuit du Nouvel An dans plusieurs régions d'Allemagne en allumant des feux d'artifice puissants, ont indiqué les services de police.

Près de Paderborn, en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans le nord-ouest du pays, un jeune homme de 24 ans a perdu la vie en faisant exploser une fusée pyrotechnique, selon la police locale, qui pense que la victime avait lui-même fabriqué l'engin.

À Oschatz en Saxe (Est), un homme de 45 ans est mort des suites de graves blessures à la tête en mettant le feu à une "bombe pyrotechnique". Il s'agissait, selon la police, d'un puissant feu d'artifice de catégorie F4, dont l'acquisition nécessite normalement une autorisation spéciale.

Dans la même région de Saxe, un homme de 50 ans a succombé dans la localité de Hartha en voulant faire détonner un feu d’artifice dans un tuyau. La victime a, là aussi, subi de graves blessures à la tête et est décédée sur les lieux, selon un porte-parole de la police.

Près de Hambourg, dans le nord, un jeune homme de 20 ans est mort après avoir allumé un feu d’artifice.

Enfin, à Kremen dans la région du Brandebourg, qui entoure Berlin, un cinquième homme est décédé lors de "l'allumage d'engins pyrotechniques" avec une "manipulation inappropriée", a fait savoir un porte-parole de la police locale. Dans cette région trois autres hommes ont été grièvement blessés dans des circonstances similaires.

Les Allemands célèbrent traditionnellement le Nouvel An en allumant des feux d’artifice dans leur jardin ou dans la rue, en faisant aussi exploser des pétards. Chaque année, des personnes perdent un doigt ou une main à cause de cette tradition, et chaque année le débat sur l'interdiction des engins pyrotechniques les plus puissants est relancé.

Si dans certaines régions allemandes, la puissance des feux d’artifice disponibles à la vente est limitée, les achats sur internet permettent d’acheter, sans contrôle, des engins de fortes puissances réservés aux professionnels.

Cette tradition est également dénoncée par les associations de protection des animaux qui pointent du doigt le stress que cela occasionne sur les chats et les chiens.

La tradition des feux d’artifice au Nouvel an est toujours forte en Alsace et en Suisse.