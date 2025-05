1- C’est Noël, et les 500 chrétiens de Gaza vont passer ce jour de fête sous les bombes, car il n'y a toujours pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Les derniers chiffres indiquent que 8 Palestiniens ont été tués par Israël dans le nord de la Cisjordanie occupée, où les célébrations de Noël sont assombries pour la deuxième année consécutive de guerre



2- Syrie, le ministre turc des Transports et des Infrastructures a assuré que son ministère allait œuvrer pour rétablir le trafic aérien dans les aéroports de Damas et d’Alep.



La Turquie a envoyé des experts pour faire le point sur place, et a remarqué que ces aéroports sont dépourvus de système radar.

3- Aux États-Unis, Donald Trump a critiqué la décision de Joe Biden de commuer les peines de 37 condamnés à mort. Lui, a affirmé qu’à son retour à la Maison Blanche, il ordonnerait à son administration de condamner davantage à la peine capitale

4- A Mayotte, le nouveau bilan publié par le préfet de l’archipel fait désormais état de 39 morts. Des élus Mahorais déplorent le soutien jugé insuffisant des autorités françaises. Faute de moyens, plusieurs centres d’hébergement d’urgence de l'île ont été contraints de fermer leurs portes



5- Dans les Alpes françaises, ces vacanciers se souviendront longtemps de ce réveillon. 240 skieurs de la station de Superdévoluy, sont restés bloqués, pour certains plusieurs heures, dans des télésièges en panne. Ils ont dû être hélitreuillés pour être ramenés sur la terre ferme.