Plusieurs groupes antirégime ont pris jeudi le contrôle total du centre-ville de Hamae, après avoir capturé les quartiers de Mezarib, Sanayi et Arbain.

"Le criminel Hafez al-Assad est entré dans la ville avec des chars et l'a volée à son peuple, et aujourd'hui nous y sommes entrés avec des chars et l'avons rendue à son peuple", a déclaré Hassan Abdul Ghani, commandant du département des opérations militaires formé par les groupes antirégime sur X.

Dans une déclaration écrite, l'armée syrienne a annoncé son retrait de la ville et son redéploiement à la périphérie.

Les groupes rebelles, menés par Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui affrontent les forces du régime Assad depuis le 27 novembre, poursuivent leur avancée dans la province de Hama.

L'aviation russe soutient les forces du régime syrien alors que les affrontements se poursuivent. Les groupes armés antirégime ont abattu l'un des deux hélicoptères qui avaient décollé de l'aéroport militaire de Hama autour du centre-ville. L'autre hélicoptère touché a fait un atterrissage d'urgence.

Les groupes ont affronté les forces du régime à l'ouest du centre-ville de Hama, pris les villages d'Erze, Al-Wahshiyya, Kafrtun et Yadgun et se sont dirigés vers l'aéroport militaire de Hama au sud-ouest du centre-ville.

Le 30 novembre, des groupes anti-régime se sont emparés d'une grande partie du centre d'Alep après une avancée rapide depuis la campagne occidentale. Ils se sont également emparés de la ville de Khan Sheikhoun, prenant ainsi le contrôle quasi-total de la province d'Idlib.

L'armée nationale syrienne d'opposition, quant à elle, a lancé l'opération Aube de la liberté contre le groupe terroriste PKK/YPG le 1er décembre, libérant la ville de Tel Rifaat.

