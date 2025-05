C'est quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment donné. Dans notre monde hyperconnecté, paradoxalement, il y a plus que jamais des personnes qui se sentent isolées.

Vous pouvez vous sentir seul dans une foule ou même avec une vie sociale bien remplie. Vous pouvez être marié ou vivre dans une maison pleine et vous sentir quand même invisible, comme si personne ne vous comprenait vraiment.

Dans cet épisode, nous explorons les dangers de la solitude et ce qui en fait plus qu'un simple sentiment.

La solitude est plus que le simple fait d'être triste ou seul. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), c'est une préoccupation croissante de santé publique, qui touche des millions de personnes dans le monde.

L'OMS souligne que les personnes solitaires sont plus susceptibles de se suicider. Les personnes solitaires sont également plus à risque de problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'anxiété et la dépression.

En fait, cela augmente le risque de maladie cardiovasculaire de 30%

On est beaucoup à penser que la solitude n'affecte que les personnes âgées, c’est FAUX

Les recherches de l'OMS montrent qu'un adulte âgé sur quatre déclare se sentir socialement isolé, ce qui représente 25 % des personnes âgées.

Alors que 5 à 15 % des jeunes dans le monde déclarent se sentir socialement isolés.

Ces chiffres sont probablement encore plus élevés.

Les experts qualifient la solitude de "pandémie silencieuse" qui détruit rapidement le monde.

Selon leurs travaux, le manque de connexion sociale engendre un risque égal ou supérieur de décès prématuré par rapport à d'autres facteurs de risque connus.

MAIS… le problème majeur de la solitude c’est que c’est un cercle vicieux.

Lorsque les gens ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin, ils sont susceptibles de devenir encore plus socialement isolés.

Par exemple, les jeunes qui souffrent de solitude au lycée sont plus susceptibles de quitter l'université. Pendant ce temps, les adultes qui se sentent socialement déconnectés peuvent avoir de mauvaises performances au travail.

Quitter l'école ou être licencié ne fera qu'isoler davantage ces personnes.

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a créé une nouvelle commission sur les liens sociaux pour lutter contre la solitude et ses effets sur la santé.

Au cours des trois prochaines années, cette commission va travailler à trouver des solutions pour combattre les effets néfastes de la solitude

Il existe déjà des mesures qui peuvent aider. Comme Réduire le temps passé sur les médias sociaux et intégrer une activité physique régulière - comme la marche, le yoga ou l'inscription à un cours de fitness

Il est AUSSI important d'être compréhensif avec soi-même. La solitude est une expérience courante, et il est normal de ressentir cette émotions.

Les experts de L’OMS suggèrent de créer une routine quotidienne qui inclut de petites interactions sociales, comme discuter avec un voisin ou votre caissière au supermarché.

Ou alords Prendre du temps pour la famille et les amis. De simples appels téléphoniques, des SMS ou des chats vidéo peuvent vous aider à vous sentir plus connecté.

Vous pouvez également essayer de rejoindre des clubs, des cours ou des événements communautaires pour rencontrer de nouvelles personnes. Le bénévolat est un autre excellent moyen de lutter contre l'isolement social.

L’idée derrière ces conseils est simple: donner un but, et créer des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes.

Cependant, si les sentiments de solitude persistent, il est crucial d'agir.

Vous pouvez opter pour un soutien psychologique comme la thérapie et le conseil et il est important de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous vous sentez isolé.

En conclusion, l’interaction humaine est essentielle pour être en bonne santé.

En reconnaissant les signes de solitude, en tendant la main aux personnes isolées, nous pouvons réduire l'impact de cette pandémie silencieuse.

C'est tout pour cet épisode. Merci de l’avoir écouté.

Ce podcast était une adaptation d'un article de Sylvia Chebet sur TRT World.