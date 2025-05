La Défense civile de la bande de Gaza a fait état ce dimanche en fin de matinée de tirs d'artillerie et de chars dans la zone de Khan Younis, dans le sud de l’enclave, sur fond de désaccord entre Israël et le Hamas quant à la suite de la trêve.

"Bombardement d'artillerie et tirs à partir de chars israéliens visant des zones en bordure de la ville d'Abassan al-Kabira, à l'est de Khan Younis", écrit la Défense civile dans un bref communiqué sans plus de précisions. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué vérifier ces informations.

Plus tôt, un Palestinien a été tué et un autre, blessé toujours ce dimanche après qu'une frappe de drone israélienne a ciblé un rassemblement de civils à l'est de Beit Hanoun dans le nord de Gaza.

Des médecins palestiniens ont déclaré à Anadolu qu'une frappe de drone israélienne a touché un groupe de Palestiniens dans le quartier d'Al-Masryeen de Beit Hanoun, tuant un jeune homme et en blessant un autre.

Ce dimanche, Israël a déclaré avoir accepté unilatéralement un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza pendant le ramadan et la Pâque, suite à une proposition de l'envoyé américain au Moyen-Orient Steve Witkoff, quelques heures après l'expiration de la première phase d'un cessez-le-feu.

Un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers est en place depuis janvier, mettant en pause la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza qui a fait plus de 48 380 victimes, principalement des femmes et des enfants, et laissé l'enclave en ruines.



Lire aussi: Gaza: “aucun progrès” sur la deuxième phase du cessez-le-feu, selon le Hamas