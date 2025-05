Le Rwanda a annoncé lundi la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir "pris parti" pour Kinshasa "bien avant et pendant le conflit en cours” en République Démocratique du Congo (RDC).

"Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd’hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques, avec effet immédiat", a déclaré le ministère des Affaires étrangères rwandais dans un communiqué. Cette décision est, explique Kigali, liée aux "tentatives pitoyables" de Bruxelles de "maintenir ses illusions néocoloniales".

La Belgique regrette une décision “disproportionnée”

La Belgique "regrette" lundi la décision "disproportionnée" du Rwanda de rompre ses relations diplomatiques et va à son tour déclarer persona non grata les diplomates rwandais en poste sur son sol, a réagi le chef de la diplomatie belge Maxime Prévot.

"Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer", a écrit sur X le ministre des Affaires étrangères. L'UE, pressée notamment par la Belgique, a adopté lundi des sanctions contre des personnalités rwandaises en raison du soutien de Kigali à l'offensive du groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo (RDC). Kigali accuse la Belgique d'avoir "pris parti" pour Kinshasa.

C’est à la demande de la Belgique que l'Union européenne a imposé ce lundi des sanctions contre des chefs militaires rwandais et un responsable du secteur minier, en raison de l'offensive lancée par le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, en République démocratique du Congo (RDC).

Ces sanctions prévoient l'interdiction de se rendre dans l'UE ainsi qu'un gel des avoirs détenus dans l'Union par neuf personnes, congolaises et rwandaises. Elles visent notamment trois hauts gradés rwandais Ruki Karusisi, Eugène Nkubito et Pascal Muhizi, et le directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz (RMB), Francis Kamanzi.



