“La priorité de la Turquie en Syrie est d'assurer la stabilité du pays et empêcher la domination de groupes terroristes après la chute du chef du régime, Bashar al-Assad”, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Ankara, Fidan a précisé que les possibles rôles de la Turquie et des États-Unis dans l'avenir de la Syrie figuraient parmi les sujets abordés.

"Dans le nouveau contexte syrien, nous avons discuté des mesures à prendre pour le bien-être du peuple syrien, l'unité du pays, son intégrité, sa cohésion et sa souveraineté. Nous avons également échangé sur les rôles de la Turquie, des États-Unis et des acteurs régionaux, et sur la manière dont nous pourrions coopérer pour traiter ces questions", a-t-il déclaré.

"Nous avons souligné que la lutte contre le terrorisme en Syrie, ainsi que la nécessité d'empêcher Daech et le PKK d'y exercer leur domination, constituent nos priorités. Nous avons eu des échanges approfondis sur les actions possibles, nos préoccupations communes et les solutions conjointes à envisager", a ajouté Fidan.

Concernant Gaza, Fidan a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, en précisant : "Nous avons convenu de l'urgence d'obtenir un cessez-le-feu. Les États-Unis, la Turquie et d'autres alliés travaillent de manière intensive pour négocier un cessez-le-feu. Malheureusement, la violence continue. Israël continue à tuer des civils. Nous avons discuté des mesures à prendre pour y mettre fin dans les plus brefs délais."

Fidan a également mentionné que les échanges avec Blinken, qui effectue sa dernière visite en Turquie durant son mandat, ont porté sur les relations bilatérales, en particulier dans le domaine de l'industrie de la défense.

"Des signes encourageants" pour un cessez-le-feu

Blinken a souligné que “le peuple syrien a aujourd’hui l’opportunité de construire un avenir meilleur” et que les États-Unis voulaient aider celui-ci à se libérer du régime de Bashar al-Assad.

Ses propos ont suivi sa rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors de la deuxième étape de sa tournée sur la crise syrienne après la chute du régime de Bashar al-Assad.

Blinken a salué les efforts de la Turquie en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, notant "des signes encourageants" de progrès vers une résolution.

Le secrétaire d'État américain a également exprimé sa reconnaissance envers le président turc Erdogan pour sa compréhension et la générosité dont il a fait montre en prenant le temps de le rencontrer la veille.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a eu des discussions avec Hakan Fidan vendredi, après avoir reçu des assurances qu'Ankara ne permettrait jamais de relâchement dans la lutte contre Daech en Syrie après le renversement de Bashar al-Assad.

Blinken est arrivé à Ankara tard jeudi soir et a rencontré le président Recep Tayyip Erdogan pendant plus d'une heure dans le salon VIP de l'aéroport, selon un responsable américain.

Le président Erdogan a rappelé à Blinken que la Turquie avait toujours soutenu la préservation de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la structure unitaire de la Syrie depuis le début.

Il a insisté que la Turquie prendra des mesures pour garantir sa sécurité nationale contre les organisations terroristes telles que le PKK/PYD/YPG et Daech en Syrie, et n'autorisera jamais de relâchement dans la lutte contre ces groupes terroristes.

Erdogan a également précisé qu'en tant que seul membre de l'OTAN à avoir combattu Daech en combat direct sur le terrain, la Turquie empêchera le PKK et ses affiliés de profiter de la situation en Syrie.