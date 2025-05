La Cour d'appel extraordinaire du Tribunal pénal fédéral suisse réunie à Muttenz (nord-ouest) a de nouveau acquitté Michel Platini et l'ex-président suisse de la Fifa Sepp Blatter. Elle n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait réclamé, début mars, 20 mois de prison avec sursis contre chacun des accusés.

Après quasiment dix ans de procédure, un ultime recours en cassation est encore possible devant le Tribunal fédéral suisse, mais uniquement sur des motifs juridiques limités.

Pendant quatre jours, le Français de 69 ans et le Suisse de 89 ans ont de nouveau comparu pour avoir "obtenu illégalement, au détriment de la Fifa, un paiement de 2 millions de francs suisses" (1,8 million d'euros), "en faveur de Michel Platini".

Un accord de gentlemen

Défense et accusation s'accordent sur un point : le triple Ballon d'or a bien conseillé Sepp Blatter entre 1998 et 2002, lors du premier mandat de ce dernier à la tête de la Fifa, et les deux hommes ont signé en 1999 un contrat convenant d'une rémunération annuelle de 300.000 francs suisses, intégralement payée par la Fifa.

Mais en janvier 2011, l'ancien milieu de terrain -devenu dans l'intervalle président de l'UEFA (2007-2015)- "a fait valoir une créance de 2 millions de francs suisses", qualifiée de "fausse facture" par l'accusation.

Les deux hommes martèlent de leur côté qu'ils avaient dès l'origine décidé d'un salaire annuel d'un million de francs suisses, par un "accord de gentlemen" oral et sans témoins, sans que les finances de la Fifa n'en permettent le versement immédiat à M. Platini.

Dans le détail du jugement, le tribunal a également exigé une indemnisation de 177 800 francs suisses (186 200€) au bénéfice de Platini et de près de 109 000 francs suisses (114 200€) pour Blatter, à verser par la Confédération helvétique.

Platini “soulagé” selon son avocat

“Michel Platini est soulagé par ce nouvel acquittement, a expliqué son avocat suisse germanophone, Me Dominic Nellen, à l'issue du prononcé du jugement rapporte l’Equipe sur son site internet. Il a toujours insisté sur le fait que le paiement était un arriéré de salaire. Cela a été confirmé une deuxième fois par les tribunaux. Le parquet fédéral n'a pas réussi à trouver une seule preuve à charge en dix ans. Cette procédure n'était pas justifiée et n'aurait jamais dû avoir lieu “.

Michel Platini et son conseil n'excluent pas, d'ailleurs, de se retourner contre les “responsables”, selon eux, de cette saga judiciaire. “ Après l'échec de la procédure pénale, la défense va maintenant analyser les moyens juridiques à mettre en œuvre contre les responsables de [cette] procédure”, a réagi Me Nellen.

