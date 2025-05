Une frappe israélienne sur une maison du quartier de Tuffah, à l’est de la ville de Gaza dans le nord de la bande de Gaza, a tué cinq enfants et blessé de nombreuses personnes ce samedi, selon des sources hospitalières palestiniennes.

L’attaque, qui a visé une résidence appartenant à la famille El-Mecheravi, s’inscrit dans une série d’opérations militaires menées par l’armée israélienne contre des cibles dans l’enclave palestinienne.

Des témoins ont rapporté que l’assaut a également touché des maisons et des terres agricoles dans la ville de Gaza, aggravant une situation humanitaire déjà critique.

"Nous n'avons pas d'exemple dans l'histoire moderne d'une population entière d'enfants nécessitant un soutien en matière de santé mentale", a déclaré le porte-parole du Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Les blessés ont été transférés à l’hôpital Al-Ahli Baptist, le seul établissement encore pleinement opérationnel dans le nord de Gaza, où les équipes médicales peinent à faire face à l’afflux de victimes.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 48 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’attaque israélienne, suite au 7 octobre 2023, dont une majorité de femmes et d’enfants, tandis que plus de 100 000 autres ont été blessés.

Par ailleurs, dans le sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont lancé une frappe aérienne sur l’ouest de la ville de Rafah, où plus d’un million de personnes déplacées vivent dans des conditions précaires.

Aucune information précise sur d’éventuelles victimes n’a encore été confirmée dans cette zone, mais des témoins ont signalé des bombardements intenses. Cette opération intervient alors que l’armée israélienne avait repris ses frappes massives sur Gaza le 18 mars 2025, mettant fin à un cessez-le-feu de deux mois, après l’échec des négociations avec le Hamas, selon des déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’ONU et des organisations humanitaires ont renouvelé leurs appels à un cessez-le-feu immédiat, soulignant que la population de Gaza, dont 85% a été déplacée au moins une fois, est confrontée à une crise sans précédent, marquée par une pénurie aiguë de nourriture, d’eau potable et de soins médicaux.