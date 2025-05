L'instant info du 17 janvier 2025

Israël annonce à son tour l’accord de cessez le feu trouvé avec le Hamas. Le cabinet politique et le gouvernement israéliens doivent encore avaliser l’accord. Emmanuel Macron est arrivé aujourd”hui au Liban. Le président vient rencontrer les nouveaux présidents et premier ministre libanais. En France; le gouvernement Bayrou n’est pas mort. Seuls 131 députés ont voté la motion de censure déposée par une partie de la gauche. Lancement réussi en orbite pour la fusée New Glenn de Jeff Bezos, le patron d’Amazon cette nuit. À Cap canaveral Et une personnalité du monde du cinéma s’est éteinte . David Lynch est mort à l'âge de 78 ans