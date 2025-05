S'exprimant ce jeudi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue norvégien, Espen Barth Eide, à Ankara, Fidan a déclaré que “les manipulations de ceux qui veulent semer la discorde entre la Turquie et le monde turcique ne réussiront pas”.



“Les efforts visant à saper les liens entre la Turquie et le monde turcique par des manipulations sont voués à l’échec. Le monde turcique dans son ensemble continuera de soutenir les Chypriotes turcs. Nous poursuivrons patiemment nos politiques à ce sujet”, a-t-il ajouté.

Concernant la situation à Gaza, Fidan a également souligné que l’aide humanitaire n’a pas été autorisée à entrer dans Gaza depuis plus de 50 jours, insistant que la faim ne devait jamais être utilisée comme une arme ou un outil de punition.

De son côté, Espen Barth Eide a exprimé son inquiétude face au “silence” autour de Gaza, avertissant que de nombreux pays occidentaux commettent une erreur en ne prenant pas position de manière claire.

100 ans de relations diplomatiques

Fidan a également annoncé que l’année 2026 marquera le centenaire des relations diplomatiques entre la Turquie et la Norvège, et a fait part d’une forte volonté de renforcer les liens bilatéraux.

Évoquant les efforts pour accroître la coopération, le ministre a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé le milliard de dollars, et que les deux pays “travaillent sans relâche” pour les développer davantage.



Le transport maritime reste un pilier essentiel de la collaboration économique, les navires turcs étant de plus en plus construits dans les chantiers navals norvégiens.

Le ministre a aussi mis en avant la coopération croissante dans le domaine de l’industrie de défense et a encouragé les entreprises des deux pays à nouer de nouveaux partenariats.



Il a souligné le potentiel inexploité dans le secteur de l’énergie et a réitéré les attentes de la Turquie à l’égard de la Norvège concernant son soutien dans la lutte contre les organisations terroristes PKK et FETO.