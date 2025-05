Aujourd'hui, l'actualité politique française est dominée par Marine Le Pen, la leader du Rassemblement national, qui attend une décision judiciaire cruciale concernant sa candidature à la présidentielle de 2027. Accusée de détournement présumé de fonds publics, cette affaire suscite des tensions au sein de la classe politique française, compte tenu de ses implications électorales. Le parquet a requis une peine de cinq ans de prison, dont deux fermes, ainsi qu'une amende de 300 000 euros. Les résultats de cette affaire pourraient influencer le paysage politique français dans les années à venir.

Parallèlement, le Croissant-Rouge palestinien a annoncé la récupération des corps de 15 secouristes, victimes des tirs israéliens sur des ambulances à Rafah. Parmi ces victimes, on compte huit ambulanciers et six membres de la défense nationale, ainsi qu'un employé de l'ONU. Cette tragédie a provoqué l'indignation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a exprimé son outrage face à ces pertes humaines.

Dans le domaine politique américain, Donald Trump a évoqué la possibilité de briguer un troisième mandat présidentiel. Interrogé sur un éventuel scénario où le vice-président JD Vance se retirerait pour lui céder sa place, Trump a déclaré qu'il y avait plusieurs méthodes envisageables. Cependant, il est important de noter que le 22e amendement de la Constitution limite les présidents à deux mandats.

Enfin, au Sahel, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont instauré une taxe de 0,5 % sur les importations en provenance de pays tiers, une décision visant à financer leurs projets communs. Sur le plan sportif, le Maroc a débuté la Coupe d'Afrique des nations U17 avec une victoire écrasante de 5-0 contre l'Ouganda, marquant ainsi un départ prometteur dans ce tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U17 de la FIFA.