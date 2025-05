Le Premier ministre François Bayrou va s'exprimer aujourd'hui à 15 heures à l'occasion de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre doit rapidement faire voter le budget 2025. pour cela, il propose de suspendre la réforme des retraites de 2023 pour s’assurer une promesse de non-censure.

Le parti socialiste qui demande cette suspension a fait savoir qu'il n'était pas satisfait des dernières négociations avec le gouvernement et la droite dont les Républicains est férocement contre cette idée

Au Liban, un juge international, Nawaf Salam, est devenu lundi le nouveau Premier ministre du pays.

Les partis présents à l’assemblée ont majoritairement choisi son nom, Sa candidature a été principalement soutenue par des forces politiques opposées au Hezbollah, sorti très affaibli de sa dernière guerre contre Israël.

iIl va être chargé de relever des défis majeurs dans un pays en crise, après sa nomination par le président Joseph Aoun. Notamment de l’application du cessez-le feu signé avec Israël et du déploiement de l’armée libanaise au sud.

Diplomate chevronné âgé de 71 ans, Nawaf Salam était jusqu'à présent président de la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye et a mené sa carrière à l'écart de la classe politique traditionnelle libanaise.

Frappes meurtrières à Gaza, mais un accord de trêve serait imminent selon Bide

Les combats et les bombardements israéliens ont tué lundi des dizaines de Palestiniens et cinq soldats israéliens dans la bande de Gaza.

La Maison Blanche annonçait hier qu'un accord sur une trêve entre Israël et le Hamas pourrait être conclu dès cette semaine.

Après les menaces d’annexion de Trump, le Groenland se dit prêt à des liens plus étroits avec les Etats-Unis

Une semaine après que Donald Trump a menacé de s’emparer du territoire autonome danois, le Premier ministre du pays, s’est dit prêt à entretenir des relations plus étroites avec les Etats-Unis.

Un pas prudent vers Donald Trump. Le Premier ministre du Groenland a déclaré ce lundi 13 janvier que le territoire autonome danois était disposé à avoir des relations plus étroites avec les Etats-Unis, notamment pour ce qui concerne les régions où se trouvent des ressources minérales inexploitées. Le Groenland est territoires autonome mais il dépend du royaume danois.

En boxe, Tyson fury annonce sa retraite

Ancien champion du monde des lourds, l'Anglais Tyson Fury (36 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux sa retraite des rings, lundi après-midi.

Battu dernièrement aux points par l'Ukrainien Alexandre Usyk en Championnat du monde des lourds, le 21 décembre à Riyad en Arabie saoudite, Tyson Fury a annoncé sa retraite des rings, lundi après-midi durant une courte vidéo.

« Salut tout le monde, je vais faire ça court et doux. Je voudrais annoncer ma retraite de la boxe. Ça a été génial. J'en ai adoré chaque minute. Je vais terminer avec ça. Que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt de l'autre côté. » a-t-il lancé sur son compte instagram.