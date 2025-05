La Direction de la communication de la présidence turque a fermement démenti les allégations de la BBC publiée mercredi sous le titre "Nous sommes toujours en guerre... Les Kurdes de Syrie combattent la Turquie des mois après la chute d'Assad."

La direction a déclaré que ces affirmations étaient trompeuses, unilatérales et ne reflétaient pas la vérité sur les opérations antiterroristes menées par la Turquie dans le nord de la Syrie.

Le gouvernement turc est rapidement intervenu en émettant une correction auprès du radiodiffuseur britannique, tandis que le Center for Combating Disinformation a également publié une déclaration à ce sujet.

Dans sa réponse, la Turquie a souligné que ses opérations militaires en Syrie ciblaient des organisations terroristes tels que le PKK/YPG et Daesh, et non un groupe ethnique ou des civils.

"Le seul objectif de la Turquie est de contrer les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité régionales. Notre pays ne s'engage dans aucun conflit fondé sur l'ethnicité, et nous ne ciblons pas non plus les civils", peut-on lire dans le communiqué.

“Une opération de lutte contre le terrorisme, pas un conflit ethnique”

Depuis le début du conflit syrien, la Turquie a joué un rôle crucial dans la stabilisation du nord de la Syrie et la prévention de l'expansion des groupes terroristes dans la région.

L'armée turque a mené plusieurs opérations transfrontalières en vertu du droit international, avec l'objectif déclaré de sécuriser ses frontières et d'assurer la protection des Syriens déplacés.

La Direction de la communication a critiqué l’article de la BBC pour avoir déformé ces efforts, arguant que l'article donne à tort l'impression que la Turquie mène une guerre contre les Kurdes.

"L’article de la BBC tente de créer une perception complètement fausse que la Turquie se bat contre les Kurdes en Syrie. La Turquie défend l'intégrité territoriale de la Syrie et soutient depuis longtemps la coexistence pacifique de son peuple", a déclaré le communiqué.

"Contrairement au PKK/YPG, qui a un bilan de conscription forcée, de nettoyage ethnique et d'attaques contre les civils, la Turquie a toujours donné la priorité à la protection civile dans ses opérations".

Pour illustrer son engagement envers les valeurs humanitaires, la Turquie a rappelé qu'elle a accueilli des millions de Syriens, dont des milliers de Kurdes qui ont fui la persécution sous le régime de Bachar al-Assad.

La menace du PKK/YPG pour la stabilité de la Syrie

La Turquie a également averti que la plus grande menace pour la nouvelle administration syrienne, formée après la chute du régime, réside dans la présence de l'organisation terroriste PKK/YPG.

"Cette organisation terroriste sape activement l'unité de la Syrie, alimente les divisions ethniques et cherche à établir un État illégal par la violence. De telles actions menacent non seulement l'avenir de la Syrie, mais aussi la sécurité plus large de la région", a noté le communiqué.

Ankara a réitéré son appel à la communauté internationale pour qu'elle reconnaisse le PKK/YPG comme une menace pour la sécurité mondiale, soulignant que les activités de ce groupe s'étendent au-delà de la Syrie et ont un impact sur la sécurité nationale de la Turquie.

La Turquie a fourni des preuves montrant que le PKK/YPG a utilisé des civils comme boucliers humains et a recruté de force des enfants, des affirmations qui ont également été documentées dans des rapports internationaux sur les droits de l'homme.

La lutte de la Turquie contre Daesh et la coopération internationale

Ankara a également souligné son rôle dans la lutte mondiale contre Daesh, notant que ses opérations militaires en Syrie sont alignées avec les objectifs de la coalition internationale contre le terrorisme.

"La Turquie a été l'un des pays les plus efficaces dans la lutte contre Daesh, neutralisant des dizaines de milliers de terroristes et rendant la région plus sûre", a ajouté le communiqué.

"Nous avons également fourni une protection à des milliers de civils fuyant la violence de Daesh et avons soutenu les efforts humanitaires pour reconstruire les zones touchées.", a-t-il précisé.

Compte tenu de l'ampleur de ses efforts dans la lutte contre le terrorisme, Ankara a critiqué la BBC pour avoir publié ce qu'elle a qualifié de contenu "trompeur et biaisé".

"Nous attendons de la BBC qu'elle adopte une approche journalistique plus objective et multiforme plutôt que de diffuser des rapports unilatéraux et inexacts", conclut le communiqué.