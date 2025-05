Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi que la Turquie est devenue un pays considéré par le monde comme un acteur clé de la diplomatie de paix, de l'aide, du soutien et de la médiation à l'échelle mondiale, à l’issue d’une réunion du cabinet tenue à Ankara.





"Nous considérons l'annonce de la dissolution du PKK comme une décision qui concerne toutes ses branches, notamment dans le nord de l'Irak, en Syrie et en Europe", a-t-il ajouté.





Le PKK, longtemps considéré comme une menace sécuritaire majeure par la Turquie et désigné comme organisation terroriste par la Turquie, l'UE, les États-Unis, l'OTAN et plusieurs autres pays à travers le monde, a annoncé sa dissolution et son intention de déposer les armes.





L'organisation terroriste PKK, responsable de décennies de violences et de massacres, ainsi que la mort de dizaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes, a annoncé sa dissolution et son dépôt des armes à l'issue d'un congrès tenu du 5 au 7 mai dans le nord de l'Irak.





Conflit russo-ukrainien





"Nous nous sommes entretenus plus tôt avec le président ukrainien [Volodymyr] Zelensky. La semaine dernière, nous avons également abordé cette question [ukrainienne] avec le président américain Trump, évoquant les mesures que nous pourrions prendre pour mettre fin à l'effusion de sang", a indiqué le président.





Erdogan a précisé soutenir la volonté de Trump de résoudre les conflits par le dialogue et la diplomatie. "Grâce à Dieu, la Turquie est devenue un pays recherché pour l'aide, le soutien et la médiation dans la diplomatie de paix mondiale." a-t-il affirmé.





Concernant les efforts déployés pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, qui dure depuis quatre ans, Erdogan a déclaré qu'en tant que "seul pays jouissant de la confiance de toutes les parties", la Turquie était prête à contribuer aux pourparlers de paix russo-ukrainiens qui se tiendront jeudi à Istanbul et serait ravie de les accueillir.





Les récents contacts dans le cadre du conflit russo-ukrainien ont ouvert de nouvelles perspectives, a estimé le dirigeant turc espérant que cette opportunité "ne sera pas gâchée".





Concernant les tensions entre le Pakistan et l'Inde, Erdogan a salué le cessez-le-feu récemment déclaré entre les deux pays, exhortant les deux parties à éviter toute nouvelle provocation.