L'Ukraine a besoin d'investissements, et les entreprises turques peuvent jouer un rôle dans le processus de reconstruction et de relance du pays, a affirmé mardi la responsable ukrainienne.

Lors d'une table ronde organisée au siège de l'Union des Chambres et des Bourses de Commerce de Turquie, à Ankara, elle a souligné que la Turquie s'était tenue aux côtés de son pays en période de besoin et avait apporté son soutien dans de nombreux domaines, allant de l'aide humanitaire au corridor céréalier.

Lire aussi : Zelensky: “L’Ukraine souhaite que la Turquie participe aux pourparlers de paix”

Elle a déclaré que, malgré la guerre, le partenariat économique entre les deux pays restait solide et que les exportations de céréales, de fer et d'acier revêtaient une importance capitale.

La vice-première ministre a également insisté sur le rôle clé des entreprises turques, soulignant que “Bayraktar, par exemple, est une marque connue même par nos enfants”.

“Les entreprises turques sont des partenaires importants et stratégiques pour nous. Nous espérons que vous jouerez un rôle majeur dans la reprise et la reconstruction de l'Ukraine”, a-t-elle ajouté.

Elle a également noté que la production en Ukraine s'était poursuivie au cours des trois dernières années malgré la guerre et que les entreprises turques n'avaient pas quitté le pays durant cette période, poursuivant ainsi leurs activités.

Lire aussi : Ukraine: la Russie et les Etats-Unis conviennent de nommer des négociateurs

Svyrydenko a souligné que l'Ukraine qui possède des ressources critiques telles que le lithium, le titane, l'uranium et le manganèse souhaite investir dans le traitement de ces matières premières.

Secteurs de la défense et de l’agriculture

Affirmant que l'industrie de la défense avait été multipliée par six l'année dernière, Svyrydenko a assuré : “Nous nous battrons jusqu'au bout pour les droits de chaque investisseur”.

“Selon la Banque mondiale, les pertes s'élèvent à 500 milliards de dollars. L'Ukraine a donc besoin d'investissements massifs, et les entreprises turques ont une opportunité dans cette relance et reconstruction”, a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que l’Ukraine souhaitait tirer profit de l’expertise, des connaissances en ingénierie et de l’expérience des entreprises turques.

Le ministre ukrainien de la Politique agraire et de l'Alimentation, Vitaliy Koval, a, de son côté, indiqué que les entreprises turques et ukrainiennes collaboraient dans son pays et que la Turquie était le quatrième partenaire commercial et agricole de l'Ukraine.

Bien que de nombreux agriculteurs sont actuellement des soldats, le pays continue de produire de manière stable dans le secteur agricole, a-t-il précisé.

“J’aimerais inviter les entreprises turques à coopérer. Il y a sans aucun doute beaucoup à faire”, “notamment dans l’agriculture et la transformation des produits agricoles. Nous pouvons établir d’excellents partenariats en tirant parti de vos connaissances du marché, de votre accès au financement, de vos technologies et de votre expérience”, a-t-il encore indiqué.

Koval a souligné que l’Ukraine qui possède un fort potentiel pour augmenter la production de légumes importe actuellement pour près de 500 millions de dollars de légumes, dont la majeure partie provient de Turquie.

“Nous pouvons également faire beaucoup dans la transformation des céréales en farine. Ces productions sont en augmentation. Vous pouvez soutenir leur expansion en partenariat avec l’Ukraine”, a-t-il ajouté.

La Turquie prête à participer au processus de relance économique

Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a déclaré pour sa part que l’Accord de libre-échange (ALE) Turquie-Ukraine pourrait porter à 10 milliards de dollars en peu de temps le volume des échanges bilatéraux entre les deux pays qui avait atteint 6,2 milliards de dollars l’année dernière.

Les relations économiques entre les deux pays se développent chaque jour davantage, a-t-il souligné, ajoutant que la Turquie avait soutenu et continuerait de soutenir l’intégrité territoriale, l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine sur toutes les plateformes.

Rappelant que la Turquie avait relié l'Ukraine au monde grâce à l'initiative du corridor céréalier de la mer Noire signée en 2022, Bolat a déclaré : “Nous poursuivons nos efforts pour minimiser l'impact des conditions de guerre sur nos relations économiques”.

“Malgré la guerre, nous avons clôturé l'année dernière avec un volume d'échanges bilatéraux de 6,2 milliards de dollars entre la Turquie et l'Ukraine. Nous espérons que l’Accord de libre-échange Turquie-Ukraine, signé en février 2022, entrera en vigueur rapidement”, a-t-il ajouté.

La Turquie a achevé ses processus d'approbation internes, et une fois que l'Ukraine aura finalisé les siens, l'accord pourra entrer en vigueur, a-t-il précisé.

Il a souligné qu’avec l’ALE, le commerce bilatéral atteindrait rapidement un volume de 10 milliards de dollars.

Évoquant l’importance des investissements mutuels entre les deux pays, Bolat a précisé que “la Turquie dispose d’environ 3,5 milliards de dollars d’investissements en Ukraine, tandis que l’Ukraine possède environ 16 millions de dollars d’investissements dans notre pays”.

La reconstruction de l'Ukraine

Le responsable turc s’est également félicité du rôle de premier plan joué par les entrepreneurs turcs dans la construction post-indépendance de l'Ukraine et a indiqué que le secteur avait réalisé jusqu'à présent 329 projets, représentant environ 10 milliards de dollars.

Affirmant la disposition des entreprises turques à fournir tout type de soutien à la reconstruction des infrastructures et des superstructures de l'Ukraine, il a déclaré : “Avec l'expérience de nos entreprises, nous ferons tout notre possible pour la reconstruction de l'Ukraine après la guerre”.

Rifat Hisarcıklıoğlu, président de l'Union des Chambres et des Bourses de Commerce de Turquie (TOBB), a exprimé le souhait du monde des affaires turc de contribuer au processus de reconstruction de l'Ukraine à travers des projets concrets, tout en se félicitant du développement de la coopération entre les deux pays depuis l'indépendance de l’Ukraine.

Mettant en avant les bonnes relations entre les dirigeants des deux pays, il a affirmé que le monde des affaires soutenait l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine.