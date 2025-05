L'Algérie a longtemps réclamé à la France de prendre ses responsabilités concernant les conséquences des essais nucléaires effectués dans le Sahara algérien. Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans cette région, notamment sur les sites de Reggane et d'In Ekker. Ces essais ont laissé des traces durables sur l'environnement et la santé des populations locales