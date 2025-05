Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré mercredi soir à Paris son homologue français, Jean-Noël Barrot. Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, Fidan et Barrot ont discuté de questions bilatérales et régionales.





Au cours de la réunion, Fidan a souligné l'importance d'une coordination accrue avec les pays non membres de l'Union européenne (UE) dans la formation de la nouvelle structure de sécurité de l'Europe et a fait part des attentes de son pays à l'égard de la France pour qu'elle lève les obstacles qui entravent les relations Turquie-UE et pour que l'UE prenne des mesures concrètes dans ce sens. La question de la mise à jour de l'Union douanière a également été abordée.





Coopération dans la défense





Le chef de la diplomatie turque a par la suite rappelé que la Turquie soutient les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne et a souligné l'importance d'une coopération étroite de tous les alliés de l'OTAN dans ce processus. Fidan a souligné à cet égard que le consentement des deux parties belligérantes est nécessaire pour qu'une solution éventuelle soit permanente.





Le haut diplomate a attiré l'attention sur l'importance d'un engagement accru avec la nouvelle administration syrienne et de la levée complète des sanctions dans ce sens pour l'établissement de la stabilité et de la paix dans le pays.





Fidan a également fait part à son homologue des attentes de la Turquie en matière de coopération dans le domaine de l'industrie de la défense et a souligné l'importance de la lutte contre l'organisation terroriste PKK/YPG.





Les combattants terroristes étrangers appartenant à DAESH qui se trouvent dans les prisons et les camps du nord de la Syrie devraient retourner dans leur pays, a déclaré M. Fidan.





Menace régionale au Moyen-Orient





Avertissant que les attaques croissantes d'Israël pourraient conduire à une instabilité régionale, Fidan a réitéré l'opposition de la Turquie au déplacement forcé du peuple palestinien de sa patrie.





Il a une nouvelle fois rappelé le soutien de la Turquie au plan pour Gaza adopté par la Ligue arabe et a souligné que le blocage par Israël de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza aggravait la crise humanitaire, appelant à un acheminement ininterrompu de l'aide humanitaire à Gaza.





Les deux ministres ont également discuté des efforts visant à garantir la paix et la stabilité dans le Caucase, des mesures qui pourraient être prises pour renforcer les relations économiques et les possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie.





Fidan a indiqué à son homologue français qu'il ne fallait pas adopter une approche de “deux poids, deux mesures” lors des discussions sur les récents développements en Turquie. Il a en outre souligné l’importance d’attendre que les procédures judiciaires soient terminées, comme en France et en Roumanie. Il a enfin partagé que la Turquie suivait de près l'évolution de la situation en France.