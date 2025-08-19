Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ կարմրախտը վերացվել է որպես հանրային առողջապահության խնդիր Նեպալում։
«Նեպալի հաջողությունը արտացոլում է նրա ղեկավարության անսասան նվիրվածությունը, առողջապահության աշխատողների և կամավորների համառ ջանքերը, ինչպես նաև ներգրավված և տեղեկացված համայնքների անսպառ աջակցությունը՝ նորածինների համար առողջ սկզբի և կարմրախտի հիվանդությունից զերծ ապագայի համար», - ասաց Կատարինա Բոեմեն, ԱՀԿ-ի Հարավարևելյան Ասիայի պատասխանատու պաշտոնյան։
ԱՀԿ-ի Հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջանը ներառում է Բանգլադեշը, Բութանը, Հնդկաստանը, Մալդիվները, Մյանման, Նեպալը, Հյուսիսային Կորեան, Շրի Լանկան, Թաիլանդը և Թիմոր-Լեստեն, ինչը տարբերվում է ՄԱԿ-ի աշխարհագրական կատեգորիաներից։
Նեպալում ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչ, դոկտոր Ռաջեշ Սամբհաջիրաո Պանդավը, ասաց, որ «ձեռքբերումը կառավարության, նվիրված առողջապահության աշխատողների, գործընկերների և համայնքների միջև սերտ համագործակցության արդյունք է»։
Հիմալայան այս երկիրը 2012 թվականին մեկնարկեց ազգային իմունիզացիայի ծրագիր, որը ներառում էր կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ՝ ինը ամսականից մինչև 15 տարեկան երեխաների համար։
2012, 2016, 2020 և 2024 թվականներին անցկացվել է չորս ազգային արշավ, և մինչև 2024 թվականը Նեպալը հասել էր կարմրախտի դեմ պատվաստանյութի առնվազն մեկ դեղաչափի ավելի քան 95 տոկոս ծածկույթի, ինչը բավարար էր հոտային անձեռնմխելիություն ստեղծելու համար։
Երկիրը նաև ներդրել է հսկողության համար լաբորատոր թեստավորման ալգորիթմ՝ դառնալով ԱՀԿ-ի Հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջանում առաջինը, որը ստեղծել է այդպիսին։
Մինչ այժմ տարածաշրջանի 10 երկրներից չորսը վերացրել են կարմրախտը, մինչդեռ վեցը, այդ թվում՝ Նեպալի ամենավերջին դեպքը, վերացրել են կարմրախտը։
Կարմրախտը, որը հայտնի է նաև որպես գերմանական կարմրախտ, վարակիչ վիրուսային վարակ է, որը կարող է լուրջ վնաս հասցնել, ինչպիսիք են վիժումը, մեռելածնությունը կամ մի շարք ողջ կյանքի ընթացքում տևող բնածին արատներ նորածինների մոտ, երբ մեծահասակները վարակվում են դրանով հղիության ընթացքում։
Երեխաների և մեծահասակների մոտ վարակը, որպես կանոն, մեղմ է ընթանում։
Կազմակերպությունը նպատակ ունի կարմրախտը վերացնել և վերահսկել տարածաշրջանում կարմրախտը մինչև 2026 թվականը՝ նախկին ժամկետները վերանայելուց հետո։