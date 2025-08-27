Կրեմլը չորեքշաբթի օրը իր դեմ է արտահայտվել եվրոպական երկրների կողմից Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելուն և մերժել է Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև մոտ ապագայում գագաթնաժողով անցկացնելու գաղափարը։
«Մենք նման քննարկումները բացասական ենք գնահատում», – լրագրողներին ասաց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, երբ նրան հարցրեցին Մոսկվայի տեսակետը հնարավոր եվրոպական խաղաղապահ ուժերի մասին՝ որպես Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հակամարտությունը լուծելու ցանկացած համաձայնագրի մաս։
Նա նշեց, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայում կանխելու Ռուսաստանի ցանկությունը հակամարտության սկզբնական պատճառներից մեկն էր, որը Մոսկվան սկսեց 2022 թվականի փետրվարին՝ լայնածավալ հարձակմամբ։
Ուկրաինան ձգտում է արևմտյան աջակցությամբ անվտանգության երաշխիքներ ստանալ՝ որպես ցանկացած համաձայնագրի մաս, որպեսզի Ռուսաստանը նորից չհարձակվի, մինչդեռ Մոսկվան պահանջում է, որ Կիևը զիջի ավելի շատ տարածքներ իր արևելքում։
Անվտանգության երաշխիքները Ուկրաինայի համար «ամենակարևոր թեմաներից մեկն են» կարգավորման շուրջ բանակցություններում, նշեց Պեսկովը՝ հավելելով, որ Մոսկվան չի քննարկի դրանց մանրամասները հրապարակայնորեն։
Կրեմլը նաև կրկին մերժեց այն գաղափարը, որ շուտով կարող է տեղի ունենալ գագաթնաժողով նախագահ Պուտինի և նրա ուկրաինացի գործընկեր Զելենսկու միջև։
«Ցանկացած բարձր մակարդակի կամ գագաթնաժողովի հանդիպում պետք է լավ պատրաստված լինի, որպեսզի արդյունավետ լինի», – ասաց Պեսկովը լրագրողներին, այդ թվում՝ AFP-ին, հեռախոսազրույցի ընթացքում։
Նա նաև նշեց, որ ռուսական և ուկրաինական բանակցային թիմերի ղեկավարները «կապի մեջ են», սակայն ապագա բանակցությունների ամսաթիվ դեռևս չի սահմանվել։