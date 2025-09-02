ԱՇԽԱՐՀ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Սուդանում տեղի ունեցած ավերիչ սողանքը ոչնչացրել է մի գյուղ, խլելով ավելի քան 1000 մարդու կյանք
Ողբերգությունը տեղի է ունեցել կիրակի օրը Կենտրոնական Դարֆուրի Մարրա լեռների Տարասին գյուղում՝ օգոստոսի վերջին տեղացած մի քանի օր տևած ուժեղ անձրևներից հետո։
Flood water inundates a main street in Sudan's capital, Khartoum, following heavy rain on August 27. / AFP
September 2, 2025

Սուդանի արևմտյան Դարֆուրի շրջանում գտնվող մի գյուղ ավերիչ սողանքը ոչնչացրել է առնվազն 1000 մարդու կյանք՝ աֆրիկյան երկրի վերջին պատմության ամենամահացու բնական աղետներից մեկի ժամանակ, հայտարարել է տարածքը վերահսկող ապստամբական խումբը։

Սուդանի ազատագրական շարժում-բանակը հայտարարության մեջ նշել է, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել կիրակի օրը Կենտրոնական Դարֆուրի Մարրա լեռների Տարասին գյուղում՝ օգոստոսի վերջին մի քանի օր տևած ուժեղ անձրևներից հետո։

«Նախնական տեղեկությունները վկայում են գյուղի բոլոր բնակիչների մահվան մասին, որոնք, ըստ գնահատականների, կազմում են ավելի քան հազար մարդ։ Միայն մեկ մարդ է ողջ մնացել», - ասվում է հայտարարության մեջ։

Գյուղը «ամբողջությամբ հողին է հավասարվել», - ասաց խումբը՝ դիմելով ՄԱԿ-ին և միջազգային օգնության խմբերին՝ դիակները գտնելու համար օգնություն խնդրելու համար։

Սուդանի բանակի և Հյուսիսային Դարֆուր նահանգում արագ աջակցության ուժերի (RSF) միջև մոլեգնող պատերազմից փախչելով՝ բնակիչները ապաստան են փնտրել Մարրա լեռների տարածքում, որտեղ սնունդն ու դեղորայքը բավարար չեն։

Երկամյա քաղաքացիական պատերազմը բնակչության կեսից ավելին բախվել է սովի ճգնաժամի և միլիոնավոր մարդկանց ստիպել է լքել իրենց տները, իսկ Հյուսիսային Դարֆուր նահանգի մայրաքաղաք Ալ Ֆաշիրը հայտնվել է կրակի տակ։

