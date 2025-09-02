Սուդանի արևմտյան Դարֆուրի շրջանում գտնվող մի գյուղ ավերիչ սողանքը ոչնչացրել է առնվազն 1000 մարդու կյանք՝ աֆրիկյան երկրի վերջին պատմության ամենամահացու բնական աղետներից մեկի ժամանակ, հայտարարել է տարածքը վերահսկող ապստամբական խումբը։
Սուդանի ազատագրական շարժում-բանակը հայտարարության մեջ նշել է, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել կիրակի օրը Կենտրոնական Դարֆուրի Մարրա լեռների Տարասին գյուղում՝ օգոստոսի վերջին մի քանի օր տևած ուժեղ անձրևներից հետո։
«Նախնական տեղեկությունները վկայում են գյուղի բոլոր բնակիչների մահվան մասին, որոնք, ըստ գնահատականների, կազմում են ավելի քան հազար մարդ։ Միայն մեկ մարդ է ողջ մնացել», - ասվում է հայտարարության մեջ։
Գյուղը «ամբողջությամբ հողին է հավասարվել», - ասաց խումբը՝ դիմելով ՄԱԿ-ին և միջազգային օգնության խմբերին՝ դիակները գտնելու համար օգնություն խնդրելու համար։
Սուդանի բանակի և Հյուսիսային Դարֆուր նահանգում արագ աջակցության ուժերի (RSF) միջև մոլեգնող պատերազմից փախչելով՝ բնակիչները ապաստան են փնտրել Մարրա լեռների տարածքում, որտեղ սնունդն ու դեղորայքը բավարար չեն։
Երկամյա քաղաքացիական պատերազմը բնակչության կեսից ավելին բախվել է սովի ճգնաժամի և միլիոնավոր մարդկանց ստիպել է լքել իրենց տները, իսկ Հյուսիսային Դարֆուր նահանգի մայրաքաղաք Ալ Ֆաշիրը հայտնվել է կրակի տակ։