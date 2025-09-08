ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կոլումբիացի զինվորներն ու ոստիկանները հաճախ ձերբակալվում են զինված խմբավորումների կողմից
Զինվորականները ձերբակալվել են Կաուկայում թմրանյութերի և անօրինական հանքարդյունաբերության ուղիների դեմ ուղղված գործողության ընթացքում։ 45 զինվորներ շարունակում են կալանքի տակ մնալ։
September 8, 2025

Կոլումբիայի իշխանությունները կիրակի օրը երկրի հարավ-արևմուտքում՝ ապստամբների կողմից վերահսկվող և թմրանյութերի մշակությամբ տառապող տարածքում, գերի են վերցրել 72 զինվորներից 27-ին։

Կոլումբիացի զինվորներն ու ոստիկանները հաճախ ձերբակալվում են զինված խմբավորումների կողմից վերահսկվող տարածքներում։

«72 զինվորները ձերբակալվել էին ապստամբների կողմից վերահսկվող Կաուկա շրջանում «ցերեկը», - AFP-ին հայտնել է ռազմական աղբյուրը՝ առանց լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։

Բանակը հետագայում հայտնել է 27 զինվորների «արտահանման» մասին, սակայն նշել է, որ 45-ը «դեռևս զրկված են ազատությունից պարտիզանական ռեժիմի ներքո»։

Բանակը պահպանում է ներկայությունը տարածքում՝ քայլեր ձեռնարկելով կարգուկանոնը վերականգնելու և առևանգված անձնակազմի վերադարձն ապահովելու համար։

Զինվորները մասնակցել են ռազմական գործողության, երբ մոտ 600 մարդ «խոչընդոտել է զորքերի տեղակայմանը» Սան Խուան դե Միկայում, հայտնել է բանակը՝ հավելելով, որ այդ քայլը «նպատակ ուներ նպաստել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և անօրինական հանքարդյունաբերության համար օգտագործվող ուղիների վերահսկողությունը հեշտացնելուն»։

Միկայ շրջանը Կոլումբիայի հարավ-արևմուտքում կոկայի աճեցման կենտրոն է, որը վերահսկվում է FARC-ի լուծարված պարտիզանական բանակի՝ Կենտրոնական գլխավոր շտաբի կողմից հայտնի ապստամբ խմբակցության կողմից։

Ձախակողմյան նախագահ Գուստավո Պետրոն 2024 թվականին հարձակում սկսեց տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու համար, սակայն բախվեց տեղական ուժեղ դիմադրության։

«Թող զինվորները ազատ արձակվեն, նրանք կարող են լինել ձեր երեխաները։ Կոլումբիայի երեխաները պետք է գրկեն իրենց ծնողներին և ապրեն ավելի երկար», - ասաց Պետրոն X Sunday-ին՝ հավելելով, որ երկխոսության հանձնաժողովը պատրաստ է բանակցություններ վարել։

«Միկայի գյուղացիները գիտեն, որ ժամանակն է սկսել (անօրինական) բերքի խաղաղ փոխարինումը։ Սա հնարավորություն է», - ասաց Պետրոն։

Կառավարության տվյալներով՝ նման ձերբակալությունները հաճախ իրականացվում են տեղացիների կողմից՝ գործելով զինված խմբավորումների հրամանով այն տարածքներում, որտեղ պետական ​​ներկայությունը քիչ է։

Հունիսին նույն շրջանում ձերբակալվել է 57 զինվոր, որոնք ազատ են արձակվել ռազմական միջամտությունից մի քանի օր անց։

Օգոստոսի վերջին 33 զինվոր երեք օր գերի են պահվել հարավարևելյան Ամազոնիայի համայնքում, որտեղ բնակվում են ձախակողմյան պարտիզաններ։

Կոլումբիան բախվում է այլախոհ խմբերի կողմից բռնության աճի, որոնք մերժել են FARC-ի հետ 2016 թվականին կնքված խաղաղության համաձայնագիրը՝ վեց տասնամյակ տևած ապստամբությունից հետո։

