Պակիստանի բանակը հայտարարել է, որ վերջին երկու օրվա ընթացքում Պակիստանի հյուսիս-արևմուտքում իրականացված առանձին գործողությունների ընթացքում ոչնչացվել է 19 ահաբեկիչ։
Հինգշաբթի օրը բանակի հայտարարության համաձայն՝ առնվազն 14 ահաբեկիչ սպանվել է Խայբեր Փախտունխվա նահանգի Մոհմանդ ցեղային շրջանում անվտանգության գործողության ընթացքում, որը տեղի է ունեցել ինտենսիվ հրաձգության արդյունքում։
Մյուս հինգ ահաբեկիչները սպանվել են երկու առանձին գործողությունների ընթացքում՝ Հյուսիսային Վազիրիստանի անհանգիստ ցեղային շրջանում, որը սահմանակից է Աֆղանստանին։
Սպանվածներից հայտնաբերվել են զենքեր և զինամթերք։
Տարածքում շարունակվում են որոնողական գործողությունները, քանի որ Պակիստանի անվտանգության ուժերը վճռական են երկրի տարածքից ահաբեկչության վտանգը վերացնելու հարցում, նշվում է հայտարարության մեջ։
Վերջին տարիներին Պակիստանում գրանցվել է անվտանգության ուժերի դեմ հարձակումների աճ, որոնց համար երկիրը մեղադրում է «Աֆղանստանում տեղակայված» Թեհրիկ-է-Թալիբան Պակիստան (TTP) ահաբեկչական ցանցին, որը միավորում է մի քանի արգելված խմբեր։
Կաբուլը հերքում է այս մեղադրանքը։