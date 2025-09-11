ԱՇԽԱՐՀ
Պակիստանի բանակը հայտնել է, որ հյուսիսարևմտյան շրջանում սպանվել է տասնինը ահաբեկիչ
Վերջին երկու օրերի ընթացքում Խայբեր-Պախտունխվա նահանգում առանձին գործողությունների ընթացքում ահաբեկիչներ են ոչնչացվել։
Պակիստանի անվտանգության ուժերը վճռական են՝ ահաբեկչության վտանգը երկրից վերացնելու հարցում։ / Reuters
Պակիստանի բանակը հայտարարել է, որ վերջին երկու օրվա ընթացքում Պակիստանի հյուսիս-արևմուտքում իրականացված առանձին գործողությունների ընթացքում ոչնչացվել է 19 ահաբեկիչ։

Հինգշաբթի օրը բանակի հայտարարության համաձայն՝ առնվազն 14 ահաբեկիչ սպանվել է Խայբեր Փախտունխվա նահանգի Մոհմանդ ցեղային շրջանում անվտանգության գործողության ընթացքում, որը տեղի է ունեցել ինտենսիվ հրաձգության արդյունքում։

Մյուս հինգ ահաբեկիչները սպանվել են երկու առանձին գործողությունների ընթացքում՝ Հյուսիսային Վազիրիստանի անհանգիստ ցեղային շրջանում, որը սահմանակից է Աֆղանստանին։

Սպանվածներից հայտնաբերվել են զենքեր և զինամթերք։

Տարածքում շարունակվում են որոնողական գործողությունները, քանի որ Պակիստանի անվտանգության ուժերը վճռական են երկրի տարածքից ահաբեկչության վտանգը վերացնելու հարցում, նշվում է հայտարարության մեջ։

Վերջին տարիներին Պակիստանում գրանցվել է անվտանգության ուժերի դեմ հարձակումների աճ, որոնց համար երկիրը մեղադրում է «Աֆղանստանում տեղակայված» Թեհրիկ-է-Թալիբան Պակիստան (TTP) ահաբեկչական ցանցին, որը միավորում է մի քանի արգելված խմբեր։

Կաբուլը հերքում է այս մեղադրանքը։

