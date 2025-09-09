ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը երեքշաբթի օրը կոչ արեց Ռուսաստանին հրաժարվել Ուկրաինայում պատերազմից և վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ ընդգծելով, որ Արևմուտքը միասնական է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու հարցում։
Ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի ամառային արձակուրդներից հետո առաջին լիագումար նիստում՝ Կայա Կալասը նշեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը «զրոյական հետաքրքրություն ունի խաղաղության նկատմամբ և չի դադարեցնի պատերազմը, մինչև ստիպված չլինի»։
Կալասը ասաց, որ ԵՄ-ն և դրա անդամ պետությունները 2022 թվականին պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինային տրամադրել են գրեթե 169 միլիարդ եվրո ֆինանսական աջակցություն, այդ թվում՝ ավելի քան 63 միլիարդ եվրո ռազմական օգնություն։
«Միայն այս տարի անդամ պետությունները կտրամադրեն ավելին, քան երբևէ՝ 25 միլիարդ եվրո։ Մինչ օրս նրանք մատակարարել են մեր նպատակային 2 միլիոն փամփուշտանոց զինամթերքի 80 տոկոսը։ Մինչև հոկտեմբեր մենք նպատակ ունենք հասնել 100 տոկոսի», - ասաց Կալասը։
Կալասը ընդգծեց, որ արևմտյան դաշնակիցները համաձայնեցված են երկարաժամկետ անվտանգության պարտավորությունների շուրջ։
Նա հիշեցրեց, որ սեպտեմբերի 4-ին՝ Փարիզում կոալիցիայի հանդիպումից մեկ օր անց, Պուտինը սպառնացել է հարձակումներ գործել տեղում գտնվող ցանկացած արևմտյան ներկայության, այդ թվում՝ խաղաղապահների վրա։ «Սա Ռուսաստանի կողմից լուրջ սրացում է ներկայացնում և ուղղակիորեն խաթարում է եվրոպական անվտանգությունը», - զգուշացրեց Կալասը։
Ֆինլանդիան մերժում է տարածքային զիջումները
Միևնույն ժամանակ, Ֆինլանդիան երեքշաբթի օրը մերժեց Ռուսաստանին ցանկացած տարածքային զիջում՝ որպես Ուկրաինայի հարցում դիվանագիտական կարգավորման մաս, և զգուշացրեց, որ նման գործողությունները խաղաղություն չեն բերի, այլ, ընդհակառակը, կխթանեն Ռուսաստանի հետագա «ագրեսիան» տարածաշրջանում։
Ֆինլանդիայի ԱԳ նախարար Էլինա Վալտոնենը Բեռլինում կայացած դեսպանների ամենամյա համաժողովում հայտարարեց, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի վերջին օդային հարվածները՝ պատերազմի սկսվելուց ի վեր ամենադաժանը, հստակ ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանը պատրաստ չէ հրադադարի, առավել ևս՝ բանակցությունների։
«Եթե բանակցությունների ընթացքում զոհաբերվեն Ուկրաինայի տարածքի որոշ մասեր կամ նրա ինքնիշխանության տարրեր, մենք չենք լուծի հիմնարար խնդիրը, այլ, ընդհակառակը, հնարավոր է, խորացնենք Ռուսաստանի ագրեսիան», - ասաց նախարարը։
Վալտոնենը պնդեց, որ արևմտյան երկրները պետք է պահպանեն իրենց ուժեղ աջակցությունը Ուկրաինային, ռազմավարական առումով զսպեն Ռուսաստանի հավակնությունները և սահմանափակեն Մոսկվայի հնարավորությունները՝ սահմանելով ավելի խիստ առևտրային և տնտեսական պատժամիջոցներ և մաքսատուրքեր կիրառելով ԵՄ ներքին շուկա ռուսական բոլոր արտահանվող ապրանքների վրա։