Մահացու վթար Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի մոտակայքում
Քաբուլի Արգհանդի խաչմերուկի մոտ ուղևորատար ավտոբուսի շրջվելու հետևանքով առնվազն 25 մարդ մահացել է, 27-ը՝ վիրավորվել, հայտնում են իշխանությունները։
August 28, 2025

Չորեքշաբթի օրը մայրաքաղաք Քաբուլի մոտ ուղևորատար ավտոբուսի շրջվելու հետևանքով մահացել է առնվազն 25 մարդ, ևս 27-ը վիրավորվել են։

Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Աբդուլ Մաթին Քանին հայտնեց, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Քաբուլի Արղանդի խաչմերուկի մոտ երեքշաբթի ուշ երեկոյան, հաղորդում է «Tolo News»-ը։

Նախարարության խոսնակը հավելել է, որ ավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարհից և շրջվել վարորդի անփութության պատճառով։

Թալիբանի գլխավոր խոսնակ Զաբիհուլլահ Մուջահիդը «Anadolu» լրատվական գործակալությանը ասաց, որ վթարի հետևանքով մահացել և վիրավորվել է ընդհանուր առմամբ 44 մարդ։

Անցյալ շաբաթ 79 մարդ, այդ թվում՝ 19 երեխա, մահացել է, երբ Իրանից հայրենադարձված միգրանտներ տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է բեռնատարի և մոտոցիկլետի և հրդեհվել Հերատ նահանգի Հերատ-Իսլամ Քալա մայրուղում։

Մահացու ճանապարհատրանսպորտային պատահարները շարունակում են մնալ տարածված ողբերգություն Աֆղանստանում, որտեղ վատ ճանապարհային ենթակառուցվածքները և անզգույշ վարումը հաճախ հանգեցնում են զոհերի։

