Գազայում մաշկային հիվանդությունների տարածումը մեծացել է ուժեղ շոգի ալիքի պատճառով, հայտարարել է Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի տնօրեն Մոհամմեդ Աբու Սալմիյան հինգշաբթի օրը։
Աբու Սալմիյան ընդգծել է, որ բարձր ջերմաստիճանները և խմելու ջրի խիստ պակասը մեծացնում են առողջական ռիսկերը բոլոր տարիքի բնակիչների համար Գազայի հատվածում, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։
Նա նշել է, որ հիվանդանոցները դժվարանում են գործարկել անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումները, քանի որ վառելիքի մատակարարումները դադարեցվել են, ինչը անմիջական սպառնալիք է հիվանդների և վիրավորների կյանքին։
Միևնույն ժամանակ, առողջապահական աշխատողները շարունակում են ծառայել ծանր պայմաններում։
Աբու Սալմիյան ընդգծել է, որ հիվանդանոցները գտնվում են կրիտիկական վիճակում, և կյանք փրկող սարքերի անգործությունը աղետալի է, նշելով, որ իսրայելական բանակը շարունակում է թիրախավորել դպրոցներ, հիվանդանոցներ և տեղահանված մարդկանց համար նախատեսված վրաններ։
Նա հավելել է, որ Գազայում հումանիտար աղետը օրեցօր խորանում է։
Իսրայելական բանակը, մերժելով միջազգային հրադադարի կոչերը, 2023 թվականի հոկտեմբերից Գազայում վարում է դաժան պատերազմ, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 61,700 պաղեստինցի, իսկ առողջապահական համակարգը կործանվել է։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանի առջև՝ Գազայի հատվածում իր պատերազմի համար։