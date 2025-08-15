ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Շիֆա հիվանդանոցի տնօրենը զգուշացրել է լուրջ առողջական ռիսկերի մասին՝ նշելով, որ առողջապահական ծառայությունները խաթարվում են, իսկ մարդասիրական ճգնաժամը վատթարանում է Իսրայելի հարձակումների և վառելիքի պակասի պատճառով։
Գազայում սաստիկ շոգի պատճառով մաշկային հիվանդությունների կտրուկ աճ է նկատվում
Աննախադեպ ջերմաստիճանների և խմելու ջրի կտրուկ պակասի պատճառով բոլոր տարիքային խմբերի բնակիչները առողջական լուրջ վտանգի տակ են։ / AP
August 15, 2025

Գազայում մաշկային հիվանդությունների տարածումը մեծացել է ուժեղ շոգի ալիքի պատճառով, հայտարարել է Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի տնօրեն Մոհամմեդ Աբու Սալմիյան հինգշաբթի օրը։

Աբու Սալմիյան ընդգծել է, որ բարձր ջերմաստիճանները և խմելու ջրի խիստ պակասը մեծացնում են առողջական ռիսկերը բոլոր տարիքի բնակիչների համար Գազայի հատվածում, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։

Նա նշել է, որ հիվանդանոցները դժվարանում են գործարկել անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումները, քանի որ վառելիքի մատակարարումները դադարեցվել են, ինչը անմիջական սպառնալիք է հիվանդների և վիրավորների կյանքին։

Միևնույն ժամանակ, առողջապահական աշխատողները շարունակում են ծառայել ծանր պայմաններում։

Աբու Սալմիյան ընդգծել է, որ հիվանդանոցները գտնվում են կրիտիկական վիճակում, և կյանք փրկող սարքերի անգործությունը աղետալի է, նշելով, որ իսրայելական բանակը շարունակում է թիրախավորել դպրոցներ, հիվանդանոցներ և տեղահանված մարդկանց համար նախատեսված վրաններ։

Նա հավելել է, որ Գազայում հումանիտար աղետը օրեցօր խորանում է։

Իսրայելական բանակը, մերժելով միջազգային հրադադարի կոչերը, 2023 թվականի հոկտեմբերից Գազայում վարում է դաժան պատերազմ, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 61,700 պաղեստինցի, իսկ առողջապահական համակարգը կործանվել է։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանի առջև՝ Գազայի հատվածում իր պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
