Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ՝ նրա խնդրանքով, հայտնել է Թուրքիայի հաղորդակցության վարչությունը հինգշաբթի օրը։
Ղեկավարները քննարկել են Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։
Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ առաջընթաց է գրանցվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև երկարատև հրադադարի ապահովմանն ուղղված Ստամբուլի բանակցություններում և ընդգծել է դրական մարդասիրական արդյունքների հասնելու կարևորությունը։
Ռուտտեն կիսվել է իր տեսակետներով Ուկրաինայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Ալյասկայում կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան ուշադիր հետևում է առաջիկա հանդիպմանը։
Թրամփը և Պուտինը կհանդիպեն Ալյասկայում ուրբաթ օրը՝ տեղական ժամանակով ժամը 11:30-ին (19:30 GMT): Հանդիպումը կլինի ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի գործող նախագահների միջև առաջինը Մոսկվա-Կիև պատերազմի սկսվելուց ի վեր, որն այժմ մոտենում է երեքուկես տարվա։