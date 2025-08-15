ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ասաց, որ Ստամբուլում կայացած բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև երկարատև հրադադարի ուղղությամբ՝ ընդգծելով դրական մարդասիրական արդյունքների անհրաժեշտությունը։
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ
August 15, 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ՝ նրա խնդրանքով, հայտնել է Թուրքիայի հաղորդակցության վարչությունը հինգշաբթի օրը։

Ղեկավարները քննարկել են Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։

Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ առաջընթաց է գրանցվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև երկարատև հրադադարի ապահովմանն ուղղված Ստամբուլի բանակցություններում և ընդգծել է դրական մարդասիրական արդյունքների հասնելու կարևորությունը։

Առաջարկ

Ռուտտեն կիսվել է իր տեսակետներով Ուկրաինայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Ալյասկայում կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան ուշադիր հետևում է առաջիկա հանդիպմանը։

Թրամփը և Պուտինը կհանդիպեն Ալյասկայում ուրբաթ օրը՝ տեղական ժամանակով ժամը 11:30-ին (19:30 GMT): Հանդիպումը կլինի ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի գործող նախագահների միջև առաջինը Մոսկվա-Կիև պատերազմի սկսվելուց ի վեր, որն այժմ մոտենում է երեքուկես տարվա։

ՀարաբերականTRT Global - Trump says Alaska summit with Putin a prelude to real Ukraine dealmaking
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us