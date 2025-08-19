Երեքշաբթի օրը արբանյակային տվյալները ցույց տվեցին, որ Իսպանիայի արևմտյան մասում անտառային հրդեհները 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում այրել են ևս 30,000 հեկտար (74,000 ակր) հողատարածք, որի արդյունքում այս տարի երկրի այրված տարածքը հասցվել է 373,000 հեկտարի (922,000 ակր)՝ 2006 թվականից ի վեր գրանցված հրդեհների ամենավատ սեզոնը։
Ավերածությունները գերազանցել են 2022 թվականի 306,000 հեկտարի ցուցանիշը, որի մեծ մասը պայմանավորված է Սամորա և Լեոն հյուսիսարևմտյան նահանգներում, Գալիսիայի Օրենսե նահանգում և Էքստրեմադուրա շրջանի Կասերեսում մեկ շաբաթից ավելի տևած զանգվածային հրդեհներով։
Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են
Հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են տասնյակ գյուղերից, մինչդեռ հիմնական ճանապարհները մնում են փակ, իսկ Մադրիդի և Գալիսիայի միջև երկաթուղային կապերը կասեցված են: Երեքշաբթի օրը վարչապետ Պեդրո Սանչեսը պետք է այցելեր Սամորա և Կասերես ամենաշատ տուժած շրջանները:
Պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ հրդեհները դեռևս հեռու են մարվելուց, սակայն 16-օրյա շոգի ալիքի ավարտը թեթևացում է բերել: Առավելագույն ջերմաստիճանը նվազել է 10-12°C-ով, իսկ խոնավությունը բարձրացել է, ստեղծելով ավելի բարենպաստ պայմաններ հրշեջների համար, ասել է Կաստիլիա և Լեոնում կենտրոնական կառավարության ներկայացուցիչ Նիկանոր Սենը:
«Այս փոփոխությունները հեշտացնում և բարելավում են հրդեհների վերահսկողության տակ վերցնելու պայմանները», - ասաց հանրային հեռուստաընկերության՝ TVE-ին:
Մահացել է մեկ հրշեջ, երկուսը՝ վիրավորվել Պորտուգալիայում
Պորտուգալիայում սահմանից այն կողմ հրդեհների ճգնաժամը նույնպես մահացու դեպքեր է ունեցել: Նախագահ Մարսելո Ռեբելո դե Սոուզան հայտնել է, որ կիրակի օրը տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով մահացել է մեկ հրշեջ, որի հետևանքով երկու գործընկերներ ծանր վիրավորվել են, մինչդեռ արևելյան Գուարդա քաղաքի նախկին քաղաքապետը զոհվել է ուրբաթ օրը՝ փորձելով մարել հրդեհը:
Պորտուգալիան մոտ 2000 հրշեջ է տեղակայել իր հյուսիսային և կենտրոնական շրջաններում, որոնց կեսը կենտրոնացած է Արբանիլ քաղաքի շրջակայքում:
Այս տարի մինչ օրս անտառային հրդեհների հետևանքով ոչնչացվել է 216,000 հեկտար հողատարածք: