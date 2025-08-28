Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյին քարեր են նետել Բուենոս Այրեսի մոտակայքում իր քրոջ դեմ քարոզարշավի ժամանակ կոռուպցիայի մեղադրանքների դեմ բողոքող ցուցարարները։
Աջակողմյան լիբերտարիան առաջնորդը, որը քարոզարշավ էր անցկացնում հոկտեմբերի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին, իր անվտանգության աշխատակիցների կողմից արագ հեռացվել է դեպքի վայրից, և նա չի տուժել։ Նախագահի խոսնակ Մանուել Ադորնին այս տեղեկատվությունը կիսվել է X հարթակում։
Միլեյը Լոմաս դե Սամորա քաղաքում, որը գտնվում է մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսից մոտ 20 կիլոմետր հարավ, բեռնատարի հետևի մասից ողջունում էր իր կողմնակիցներին, երբ ցուցարարները սկսեցին քարեր, շշեր և բույսեր նետել նրա մեքենայի վրա։
Նախագահին և նրա քրոջը՝ Կարինա Միլեյին, որը նրա գլխավոր խորհրդականն է, տեղափոխող ավտոշարասյունը արագ լքեց տարածքը։ Այնուհետև բախումներ սկսվեցին կողմնակիցների և հակառակորդների միջև, ականատեսները պատմեցին, որ մեկ կին կողմնակից վիրավորվել է կողոսկրերից։
Քույրը օրակարգում է
Անկարգությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Միլեյին քննադատում են հանրային հաշմանդամության գործակալության նախկին ղեկավար Դիեգո Սպագնուոլոյի կողմից ձայնագրությունների արտահոսքից հետո, որը պնդում էր, որ Կարինա Միլեին յուրացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված միջոցները:
Բողոքի ցույցերի սկսվելուց կարճ ժամանակ առաջ Լոմաս դե Զամորայում ելույթ ունենալով՝ Միլեյը հերքեց մեղադրանքները։ «Սպագնուոլոյի ասած ամեն ինչ սուտ է», - լրագրողներին ասաց նա։ «Մենք նրան կկանգնեցնենք արդարադատության առաջ և կապացուցենք, որ նա ստում է»։
Սկանդալը օրեր շարունակ գերիշխել է Արգենտինայի լրատվամիջոցներում և կարող է վնասել Միլեյի այն աջակցությանը, որը նա ձեռք է բերել 2023 թվականի դեկտեմբերին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր՝ օրենսդիր մարմինների ընտրություններից առաջ երկրի ճգնաժամից մխրճված տնտեսությունը վերականգնելու խոստումների շնորհիվ։
54-ամյա տնտեսագետը դրական արձագանքներ է ստանում իր կողմնակիցներից՝ Արգենտինայում կտրուկ աճող գնաճը զսպելու և պետական ծախսերի, այդ թվում՝ հաշմանդամության ծրագրերի կտրուկ կրճատման միջոցով բյուջետային ավելցուկի հասնելու համար։