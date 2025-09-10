Պաղեստինամետ ցուցարարները ներխուժել են Վաշինգտոնում, Սպիտակ տան մոտ գտնվող ռեստորանում, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և կաբինետի բարձրաստիճան անդամների համար կազմակերպված ընթրիքի վայր։
Միջոցառումը, որին մասնակցել են նաև փոխնախագահ Ջ.Դ. Վենսը, պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, կազմակերպվել էր մայրաքաղաքում հանցագործության դեմ պայքարի վարչակազմի դաշնային գործողությունները լուսաբանելու և քաղաքում անվտանգության բարելավումները ընդգծելու համար։
Սակայն հակապատերազմական CODEPINK խմբի ակտիվիստները խանգարեցին միջոցառումը՝ վանկարկելով «Ազատություն Պաղեստինին» և «Ազատություն Վաշինգտոնին»։ Նրանք մեղադրեցին Թրամփին՝ «Վաշինգտոնի համայնքներին ահաբեկելու» և «Գազայի վրա ահաբեկչություն իրականացնելու» մեջ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հավաքվել էին ռեստորանի դիմաց, իսկ մի քանիսը կարճ ժամանակով ընդհատեցին ներսում ընթացող միջոցառումը։
Այս ընթրիքը Թրամփի հազվադեպ հրապարակային ելույթներից էր Վաշինգտոնում իր երկրորդ ժամկետի սկզբից ի վեր, քանի որ նա հիմնականում խուսափում է տեղական ռեստորաններից։
Միջոցառման մուտքից առաջ Թրամփը նշեց, որ իր վարչակազմի կողմից դաշնային իրավապահների և Ազգային գվարդիայի տեղակայումը նպաստել է քաղաքի հանցավորության նվազմանը։
«Շուտով կհայտարարենք ևս մեկ քաղաքի մասին, որտեղ կտեղակայվենք։ Մենք այս պահին աշխատում ենք որոշակի նահանգի նահանգապետի հետ, որը ցանկանում է, որ մենք այնտեղ լինենք», - ասաց Թրամփը լրագրողներին։
Նա նշեց, որ Դեմոկրատների ղեկավարած քաղաքներում դաշնային ուժերի տեղակայման և հանցավորության դեմ պայքարի վերաբերյալ նոր հայտարարություններ կլինեն «հավանաբար վաղը»։
Վարչակազմը ներկայացնում է մայրաքաղաքում դաշնային անվտանգության ուժերի ավելացումը որպես կարգուկանոնի վերականգնման անհրաժեշտ քայլ, սակայն տեղական պաշտոնյաները պնդում են, որ հանցավորության մակարդակն արդեն նվազում էր։
Բողոքի ակցիաները ընդգծեցին Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ քաղաքականության շուրջ առկա լարվածությունը, քանի որ ակտիվիստները Թրամփի ներքին անվտանգության օրակարգը կապեցին Վաշինգտոնի՝ Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացվող ցեղասպանության աջակցությանը։
Պատերազմի հետևանքով, որը սկսվել է 2023 թվականի հոկտեմբերից, զոհվել է ավելի քան 64,600 պաղեստինցի, ավերվել է շրջանը, իսկ բնակչությունը հայտնվել է սովի եզրին։
Մինչ ցուցարարները վանկարկում էին ռեստորանի դիմաց, CODEPINK-ի ղեկավարները հայտարարեցին, որ իրենց նպատակն է ուշադրություն հրավիրել «տնային ռազմականացված ոստիկանության և արտասահմանում ռազմականացված օկուպացիայի անբաժանելի կապի վրա»։