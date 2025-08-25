Իսրայելի Գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրը կիրակի օրը կոչ է արել վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին ընդունել ներկայիս առաջարկը գերիների փոխանակման վերաբերյալ՝ նախազգուշացնելով, որ Գազայի քաղաքի օկուպացիան «լուրջ վտանգներ» է պարունակում պատանդների կյանքի համար։
Այս կոչը հնչում է այն ժամանակ, երբ Իսրայելի պատանդների ընտանիքների ճնշումները աճում են՝ իրենց սիրելիների ազատ արձակումը ապահովելու նպատակով։
Հինգշաբթի օրը Նեթանյահուն հրահանգեց անհապաղ բանակցություններ սկսել բոլոր պատանդների ազատ արձակման համար՝ միաժամանակ շարունակելով Գազայի քաղաքի օկուպացիայի և բնակիչների վերաբնակեցման ծրագրերը։
Նեթանյահուի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ նա կարող է նոր պայմաններով գործարք փնտրել, մինչդեռ միջնորդները սպասում են նրա պաշտոնական պատասխանին եգիպտա-քաթարական առաջարկին, որը հիմնականում համապատասխանում է նախկին իսրայելական համաձայնություններին և վերջերս ընդունվել է ՀԱՄԱՍ-ի կողմից։
«Սեղանին գործարք կա, և այն պետք է ընդունել հիմա», - ասել է Զամիրը՝ ըստ Իսրայելի Channel 13-ի։
«Բանակը ապահովել է դրա իրականացման պայմանները, և այժմ որոշումը Նեթանյահուի ձեռքում է»։
Բանակի ղեկավարը կրկին արտահայտել է իր մտահոգությունները Գազայի քաղաքի օկուպացիայի ծրագրի վերաբերյալ։
«Բանակը կարող է օկուպացնել Գազան, բայց գործողությունը կարող է լրջորեն վտանգել պատանդների կյանքը», - նշել է նա։
Պատանդների ընտանիքները ողջունել են Զամիրի հայտարարությունները։
«Գլխավոր շտաբի պետը արտահայտում է իսրայելական հասարակության մեծամասնության պահանջը՝ համապարփակ համաձայնության համար, որը կվերադարձնի 50 պատանդներին և կավարտի պատերազմը», - ասվում է հայտարարության մեջ։
Իսրայելը գնահատում է, որ ՀԱՄԱՍ-ը պահում է 50 պատանդ, որոնցից 20-ը՝ կենդանի, մինչդեռ Թել Ավիվը պահում է ավելի քան 10,800 պաղեստինցի, մարդու իրավունքների խմբերի զեկույցների համաձայն՝ խոշտանգումների և բժշկական անտեսման պայմաններում։
Ուրբաթ օրը պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հաստատեց Գազայի քաղաքի օկուպացիայի բանակային ծրագրերը՝ խոստանալով ուժեղ կրակ և բնակչության տեղահանում։
Ըստ Channel 12-ի, ներկայիս առաջարկը ներառում է իսրայելական զորքերի վերատեղաբաշխում սահմանին՝ հումանիտար օգնություն տրամադրելու համար, 60-օրյա ժամանակավոր հրադադար, որի ընթացքում փոխանակումը տեղի կունենա երկու փուլով՝ 10 կենդանի պատանդների և 18 իսրայելական մարմինների ազատ արձակում՝ պաղեստինցի բանտարկյալների դիմաց, ինչպես նաև մշտական հրադադարի պայմանների քննարկում։
Իսրայելը սպանել է մոտ 62,700 պաղեստինցի Գազայում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր։ Ռազմական արշավը ավերել է շրջանը, որը կանգնած է սովի առջև։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային արդարադատության դատարանում՝ շրջանի դեմ պատերազմի համար։