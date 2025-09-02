Բելգիան պաշտոնապես կճանաչի Պաղեստին պետությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ, հայտարարեց Բելգիայի ԱԳ նախարարը։
«Պաղեստինը կճանաչվի Բելգիայի կողմից ՄԱԿ-ի նստաշրջանում։ Եվ Իսրայելի կառավարության դեմ կիրառվում են խիստ պատժամիջոցներ», - երկուշաբթի օրը X սոցցանցում գրեց ԱԳ նախարար Մաքսիմ Պրևոն։
Գլխավոր ասամբլեան կկայանա սեպտեմբերի 9-ից 23-ը Նյու Յորքում։
Հուլիսին Ֆրանսիան հայտարարեց, որ հանդիպման ժամանակ կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, իսկ նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս քայլը անվանեց երկու պետությունների լուծման ուղղությամբ քայլ։
Այդ ժամանակվանից ի վեր մի շարք արևմտյան երկրներ կոչ են արել մյուսներին հետևել այդ քայլին, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Ավստրալիան։
Պրևոն ասաց, որ Բելգիայի որոշումը կայացվել է «հաշվի առնելով Գազայում տեղի ունեցող մարդասիրական ողբերգությունը», որտեղ, ըստ ՄԱԿ-ի, Իսրայելի կողմից գրեթե երկու տարվա կոտորածը գործնականում տեղահանել է անկլավի ողջ բնակչությանը և ստեղծել սովի պայմաններ։
«Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքի խախտմամբ իրականացված բռնության դեմ առ դեմ, հաշվի առնելով իր միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում՝ ցեղասպանության ցանկացած ռիսկ կանխելու պարտականությունը, Բելգիան ստիպված էր վճռական որոշումներ կայացնել՝ Իսրայելի կառավարության և ՀԱՄԱՍ-ի վրա ճնշումը մեծացնելու համար», - ասաց ԱԳՆ Պրևոն։
Նա ընդգծել է, որ ճանաչումը ուղղված չէր սովորական իսրայելցիներին։
Հայտարարությունը նշանակում է, որ Բելգիան կմիանա Ֆրանսիային և տասնյակից ավելի այլ երկրների, որոնք աջակցում են Նյու Յորքի հռչակագրին, որը հարթում է Իսրայելի և Պաղեստինի պաշտոնական ճանաչման ճանապարհը՝ որպես երկու պետությունների լուծման նորացված ջանքերի մի մաս։
Այս քայլը արտացոլում է Գազայում տեղի ունեցած ցեղասպանության նկատմամբ միջազգային աճող հիասթափությունը։
2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված ցեղասպանության հետևանքով մահացել է ավելի քան 63,000 պաղեստինցի և տեղահանվել են միլիոնավոր մարդիկ, մինչդեռ Միջազգային դատարանը քննարկում է Իսրայելի դեմ ցեղասպանության գործը։