ԱՄՆ-ն սկսում է կիրառել 50% տուրքեր հնդկական ապրանքների նկատմամբ, մինչդեռ Թրամփը Ռուսաստանին զգուշացնում է «տնտեսական պատերազմի» մասին
Հնդկական արտահանումը այժմ ենթարկվում է զգալի ԱՄՆ տուրքերի՝ Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող ամենաբարձր տուրքերից մեկը, որոնք սահմանվել են որպես պատժամիջոց Նյու Դելիի կողմից զեղչված ռուսական նավթի գնման պատճառով:
ԱՄՆ-ի և Հնդկաստանի հարաբերությունները ծայրահեղ վատացել են առևտրի, ապօրինի մուտքի, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Պակիստանի հետ հակամարտության պատճառով, չնայած Թրամփի և Մոդիի միջև եղած մտերմությանը [Նյութարկարք] / AFP
27 أغسطس 2025

ԱՄՆ-ն սկսել է կիրառել 50 տոկոսանոց պատժիչ մաքսատուրք բոլոր հնդկական ծագման ապրանքների վրա՝ մեծացնելով ճնշումը Ասիական այս երկրի վրա՝ կապված Ռուսաստանի հետ նրա աճող էներգետիկ և պաշտպանական կապերի հետ։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանը կարող է բախվել «տնտեսական պատերազմի», եթե չհասնի խաղաղության Ուկրաինայի հետ։

Չորեքշաբթի օրվանից հնդկական արտահանումները ենթարկվում են զգալի մաքսատուրքերի՝ ԱՄՆ-ի կողմից երբևէ կիրառված ամենաբարձրներից։ Սա հետևում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգոստոսին արված հայտարարությանը լրացուցիչ մաքսատուրքերի մասին, որը նա ներկայացրել էր որպես պատասխան Նյու Դելիի՝ ռուսական նավթի և պաշտպանական սարքավորումների գնման աճին։

Նոր մաքսատուրքերը կիրառվում են ԱՄՆ ներմուծվող կամ պահեստներից սպառման համար դուրս բերվող ապրանքների վրա՝ սկսած չորեքշաբթի՝ ժամը 12:01-ից (EDT) կամ 9:31-ից (IST), համաձայն Ներքին անվտանգության վարչության ծանուցման։

Ծանուցման մեջ նշվում է, որ բացառություններ կկիրառվեն միայն ճիշտ հավաստագրված փոխադրման ընթացքում գտնվող բեռների, մարդասիրական օգնության և փոխադարձ առևտրային ծրագրերով ընդգրկված ապրանքների համար։

Ծանուցումը վերահաստատում է, որ այս գործողությունը կատարվում է ի պատասխան Հնդկաստանի՝ Ռուսաստանի ռազմական ներխուժմանը Ուկրաինա անուղղակի աջակցությանը։

«Կառավարությունը հույս չունի, որ ԱՄՆ-ի մաքսատուրքերի հարցում կստանա որևէ անհապաղ թեթևացում կամ հետաձգում», - ասել է Առևտրի նախարարության պաշտոնյան, ով խոսել է անանունության պայմանով, քանի որ լիազորված չէր խոսելու մամուլի հետ։

Մասնավոր հատվածի վերլուծաբանների նախազգուշացումները

Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին խոստացել է չզիջել երկրի գյուղացիների շահերին, նույնիսկ եթե դրա համար ծանր գին վճարվի։

Առաջարկ

Մոդին նաև քայլեր է ձեռնարկում Չինաստանի հետ կապերը բարելավելու ուղղությամբ՝ պլանավորելով իր առաջին այցը յոթ տարվա ընթացքում՝ ամսվա վերջում։

Արտահանողների խմբերը գնահատում են, որ մաքսատուրքերի բարձրացումը կարող է ազդել Հնդկաստանի՝ ԱՄՆ $87 միլիարդանոց ապրանքային արտահանման մոտ 55 տոկոսի վրա՝ միաժամանակ օգուտ տալով մրցակիցներին, ինչպիսիք են Վիետնամը, Բանգլադեշը և Չինաստանը։

«ԱՄՆ հաճախորդները արդեն դադարեցրել են նոր պատվերները։ Այս լրացուցիչ մաքսատուրքերի հետ միասին, արտահանումները կարող են նվազել 20-30 տոկոսով՝ սկսած սեպտեմբերից», - ասել է Պանկաջ Չադհան, Ինժեներական արտահանման խթանման խորհրդի նախագահը։

Չադհան հավելել է, որ կառավարությունը խոստացել է ֆինանսական աջակցություն, ներառյալ բանկային վարկերի վրա սուբսիդիաների ավելացում և ֆինանսական կորուստների դեպքում շուկաների դիվերսիֆիկացման աջակցություն։

«Այնուամենայնիվ, արտահանողները սահմանափակ հնարավորություն են տեսնում այլ շուկաներ դիվերսիֆիկացնելու կամ ներքին շուկայում վաճառելու համար», - նշել է նա։

Մասնավոր հատվածի վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ 50 տոկոսանոց մաքսատուրքի երկարաժամկետ կիրառումը կարող է ծանր ազդեցություն ունենալ Հնդկաստանի տնտեսության և կորպորատիվ շահույթի վրա՝ առաջացնելով Ասիայում ամենախորը եկամուտների նվազեցումները, նույնիսկ եթե առաջարկվող ներքին հարկերի կրճատումները մասամբ մեղմեն հարվածը։

Capital Economics-ը անցյալ շաբաթ նշել է, որ եթե ԱՄՆ-ի ամբողջական մաքսատուրքերը ուժի մեջ մտնեն, Հնդկաստանի տնտեսական աճի վրա ազդեցությունը կկազմի 0.8 տոկոսային կետ այս տարի և հաջորդ տարի։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
