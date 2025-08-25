Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Թեհրանի միջուկային ծրագիրը, քանի որ եվրոպական տերությունները սպառնում են վերականգնել պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ՝ կապված 2015 թվականի համաձայնագրի խախտման հետ։
Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան սպառնացել են ակտիվացնել «արագ պատժամիջոցների մեխանիզմը», որը թույլ կտա վերականգնել ՄԱԿ-ի այն պատժամիջոցները, որոնք հանվել էին համաձայնագրի շրջանակներում, եթե Իրանն չհամաձայնի սահմանափակել իր ուրանի հարստացման գործընթացը և վերականգնել համագործակցությունը Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության (ՄԱԳԱՏԷ) տեսուչների հետ։
Իրանը երեքշաբթի Ժնևում բանակցություններ կանցկացնի եվրոպական եռյակի հետ, հաղորդում են իրանական պետական լրատվամիջոցները։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկուշաբթի հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ, տեղեկացնում է Կրեմլը։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Իրանի նախագահությունը հայտնել է, որ Փեզեշքյանը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին Թեհրանի «հարստացման իրավունքը» պաշտպանելու համար և ընդգծել, որ Իրանը «չի ձգտում և երբեք չի ձգտի ստեղծել միջուկային զենք»։
Երկու երկրները ամրապնդել են իրենց քաղաքական, ռազմական և տնտեսական կապերը Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների ընթացքում։
Իրանը պարբերաբար փորձում է համակարգել իր դիրքորոշումը ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Չինաստանի հետ՝ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ ընթացող միջուկային բանակցությունների նախաշեմին։
Ռուսաստանի «Կոմերսանտ» թերթը երկուշաբթի հաղորդել է, որ Մոսկվան դեմ է «արագ պատժամիջոցների» գաղափարին։
«Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի սպառնալիքները՝ ակտիվացնել մեխանիզմը, որը թույլ կտա վերականգնել ՄԱԿ-ի նախկինում կասեցված պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ, լուրջ ապակայունացնող գործոն են», մեջբերում է թերթը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։
Ռուսաստանը հանդիսանում է 2015 թվականի Համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրի (JCPOA) կողմերից մեկը, որը Իրանի համար ապահովում էր պատժամիջոցների թեթևացում՝ միջուկային ծրագրի սահմանափակումների դիմաց։
Թեհրանը վիճարկում է պայմանագրի «արագ պատժամիջոցների» կետի կիրառման օրինականությունը՝ մեղադրելով եվրոպացիներին, որ նրանք չեն կատարել իրենց պարտավորությունները համաձայնագրի շրջանակներում։
Իրանը դադարեցրել է համագործակցությունը ՄԱԿ-ի միջուկային վերահսկողության գործակալության հետ այս տարվա սկզբին Իսրայելի հետ 12-օրյա պատերազմի հետևանքով՝ մատնանշելով ՄԱԳԱՏԷ-ի ձախողումը՝ դատապարտելու Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարվածները իր միջուկային օբյեկտների վրա։