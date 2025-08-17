ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Իսրայելում ցուցարարները բողոքում են Նեթանյահուի դեմ՝ Գազայի պատերազմի պատճառով
Քաղաքացիները Իսրայելում բողոքի ցույցեր են անցկացնում ամբողջ երկրով մեկ՝ պահանջելով Բենյամին Նեթանյահուի կառավարությունից ավարտել Գազայի պատերազմը և ապահովել գերիների համար համաձայնագիր:
Իսրայելցիները ցույցեր են անցկացնում՝ Բենյամին Նեթանյահուի վրա ճնշումը մեծացնելու համար, որպեսզի նա համաձայնության գա Խամասի հետ։ / AP
Կիրակի օրը Իսրայելի տարբեր քաղաքներում ցուցարարները դուրս են եկել փողոցներ՝ պահանջելով դադարեցնել Ղազայի պատերազմը և համաձայնագիր կնքել Համասի կողմից պատանդներին ազատ արձակելու վերաբերյալ: Ըստ տեղեկությունների՝ բանակը պատրաստվում է նոր ներխուժման:

Ցույցերը տեղի ունեցան ավելի քան մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Իսրայելի անվտանգության կաբինետը հաստատեց Գազա քաղաքի ներխուժման ծրագրերը՝ 22 ամիս տևած պատերազմի ֆոնին, որը ստեղծել է ծանր հումանիտար պայմաններ Պաղեստինյան տարածքում։

Գազայում դեռևս 49 պատանդ է մնում, որոնցից 27-ը, ըստ Իսրայելի բանակի, մահացած են։

Թել Ավիվի այսպես կոչված «Պատանդների հրապարակում»՝ որը երկար ժամանակ եղել է պատերազմի ընթացքում բողոքի ցույցերի կենտրոնական կետ, բացվեց հսկայական իսրայելական դրոշ, որի վրա պատկերված էին մնացած պատանդների դիմանկարները։

Ցուցարարները նաև փակեցին քաղաքի մի քանի ճանապարհներ, այդ թվում՝ Թել Ավիվը և Արևմտյան Երուսաղեմը կապող մայրուղին, որտեղ, ըստ տեղական լրատվամիջոցների կադրերի, ցուցարարները այրեցին անվադողեր և խցանումներ առաջացրին։

Բիզնեսները փակված են

Ցույցերի կազմակերպիչներն ու պատանդների ընտանիքների գլխավոր արշավային խումբը կիրակի օրը, որը Իսրայելում շաբաթվա առաջին օրն է, կոչ արեցին ընդհանուր գործադուլի։

Արևմտյան Երուսաղեմում և Թել Ավիվում շատ բիզնեսներ փակ էին։

«Կարծում եմ, որ ժամանակն է ավարտել պատերազմը։ Ժամանակն է ազատ արձակել բոլոր պատանդներին։ Եվ ժամանակն է օգնել Իսրայելին վերականգնվել և շարժվել դեպի ավելի կայուն Մերձավոր Արևելք»,- ասաց Դորոն Վիլֆանդը՝ 54-ամյա զբոսավար, Երուսաղեմում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ։

«Պատանդների և Անհետ կորածների Ընտանիքների Ֆորում» արշավային խումբը հայտարարության մեջ նշել է, որ ցուցարարները «այսօր (կիրակի) կփակեն երկիրը՝ մեկ հստակ կոչով. Վերադարձնել 50 պատանդներին, ավարտել պատերազմը»։

Նրանց ցուցակում ներառված է նաև 2014 թվականի պատերազմի ժամանակ սպանված զինվոր, որի մնացորդները պահվում են Համասի կողմից։

Ֆորումը նախատեսում է բողոքի վրան տեղադրել Գազայի սահմանի մոտ՝ խոստանալով «սրել մեր պայքարը և անել ամեն ինչ՝ մեր սիրելիներին վերադարձնելու համար»։

«Եթե հիմա նրանց չվերադարձնենք, մենք նրանց կկորցնենք ընդմիշտ»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
