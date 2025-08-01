ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հարավային Կորեայի հատուկ դատախազը չի կարողացել ձերբակալել նախկին նախագահ Յունին
Հատուկ դատախազության թիմը հայտարարել է. «Նախկին նախագահ Յունի նկատմամբ ձերբակալման օրդերի կատարումը հնարավոր չէր նրա վճռական դիմադրության պատճառով»։
Special prosecutors probe claims that ex-president Yoon and his wife Kim Keon Hee meddled in picking candidates for the 2022 by-elections. / AP
August 1, 2025

Հատուկ խորհրդականի խումբը ուրբաթ օրը չկարողացավ իրականացնել Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Յուն Սուկ-Յոլի կալանքի հրամանը, քանի որ նա հրաժարվեց ենթարկվել, հաղորդում է Yonhap News Agency-ն։

Հատուկ խորհրդականի օգնական Մուն Հոնգ-ջուն, դատախազի և քննիչի հետ միասին, այցելել են Սեուլի կալանավայր Ուիվանգում, որտեղ Յունը պահվում է անցած ամսվանից։ Խումբը նշել է, որ նրանք հասել են Յունի խցի մոտ և հրահանգել բանտի աշխատակիցներին նրան դուրս բերել, սակայն նա հրաժարվել է։

«Մենք չկարողացանք իրականացնել նախկին նախագահ Յունի կալանքի հրամանը նրա կտրուկ հրաժարման պատճառով», - նշել է խումբը։

Ուժի կիրառման հարցը

Ավելի վաղ, հատուկ դատախազները հայտարարել էին, որ «ուժով» կբերեն պաշտոնանկ արված նախագահին հարցաքննության՝ ընտրությունների միջամտության մեղադրանքների կապակցությամբ։

Հատուկ դատախազները հետաքննում են մեղադրանքները, թե Յունը և նրա կինը՝ Կիմ Կեոն Հին, միջամտել են 2022 թվականի խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների թեկնածուների առաջադրմանը։

Յունը այս շաբաթ երկու անգամ հրաժարվել է ներկայանալ հարցաքննության, և նրա փաստաբանները նշել են, որ դա պայմանավորված է «նրա առողջության վատթարացմամբ»։

Նա կալանքի տակ է գտնվում հունվարից, երբ դեկտեմբերին, ռազմական դրություն հայտարարելուց մի քանի օր անց, նրան իմպիչմենտի ենթարկեցին։ Ռազմական դրությունը չեղարկվեց մի քանի ժամվա ընթացքում։

Յունը պաշտոնապես հեռացվեց պաշտոնից ապրիլին, ինչը ճանապարհ հարթեց հունիսին կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների համար, որտեղ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Լի Ջե-մյոնգը հաղթեց մեծամասնությամբ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
