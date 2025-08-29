ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մադուրոն Վենեսուելան անթափանցելի է անվանել, քանի որ ԱՄՆ-ն ռազմանավեր է տեղակայում Կարիբյան ծովում
Venezuela Anniversary / AP
August 29, 2025

Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր երկիրը անթափանցելի է օտարերկրյա ուժերի համար, քանի որ լարվածությունը սրվել է ԱՄՆ-ի հետ՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Կարիբյան ծովում ռազմական միջոցներ տեղակայելու որոշման պատճառով։

Կարակասում ռազմական արարողության ժամանակ ելույթ ունենալով՝ զինվորական համազգեստով, Մադուրոն ուղղակիորեն անդրադարձել է ԱՄՆ-ի հնարավոր միջամտությանը։

«Նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող մտնել Վենեսուելա», - ասաց Մադուրոն՝ շարունակական ճնշումները որակելով որպես իր կառավարության ամրապնդում։

Մադուրոն ԱՄՆ-ի վերջին գործողությունները բնութագրել է որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում և ոտնձգություններ՝ պնդելով, որ այդ միջոցառումները հակառակ արդյունք են տվել։

«Այսօր՝ 20-օրյա անխափան պաշարումից հետո, մենք ավելի ուժեղ ենք, քան երեկ։ Մենք ունենք ավելի շատ ազգային և միջազգային աջակցություն», - ասաց Մադուրոն։

Առաջարկ

Նա շնորհակալություն է հայտնել Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոյին Կոլումբիայի Կատատումբո տարածաշրջան 25,000 զինվոր տեղակայելու հրամանի համար՝ այդ քայլը նկարագրելով որպես Վենեսուելայի և Կոլումբիայի միավորում՝ իրենց տարածքները պաշտպանելու համար խաղաղության համար։

Թրամփի գործադիր հրամանագիրը թույլատրել է լայնածավալ ռազմական գործողություններ լատինաամերիկյան թմրամիջոցների կարտելների դեմ, ինչը հանգեցրել է Կարիբյան ավազանում ռազմածովային ուժերի տեղակայմանը, այդ թվում՝ սուզանավ և յոթ ռազմանավ։

Ռազմական պաշտոնյաները CNN-ին հայտնել են, որ տարածաշրջան կուղարկվի նաև 4000 ծովային հետևակային։

Մադուրոն, որին ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինո Լոպեսը և բարձրաստիճան հրամանատարները, այս ամսվա սկզբին խոստացել էր պաշտպանել Վենեսուելայի ինքնիշխանությունը՝ նշելով, որ ոչ մի «կայսրություն» չի կարող դիպչել երկրի «սուրբ հողերին» կամ Հարավային Ամերիկայի հողերին։

