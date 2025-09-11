ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է. «Էլեկտրոնային նամակները ցույց են տալիս, որ Պիտեր Մանդելսոնի և Ջեֆրի Էպշտեյնի հարաբերությունների խորությունն ու շրջանակը զգալիորեն տարբերվում էին նրա նշանակման պահին հայտնիից»։
September 11, 2025

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը աշխատանքից ազատել է Միացյալ Նահանգներում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան լորդ Փիթեր Մանդելսոնին՝ սեռական հանցագործություն կատարած Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ նրա կապերի մասին նոր բացահայտված տեղեկությունների պատճառով, հաղորդում է BBC-ն հինգշաբթի օրը։

Հղում կատարելով Մեծ Բրիտանիայի Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը՝ BBC հաղորդել է, որ կառավարությունը նշել է. «Հաշվի առնելով Փիթեր Մենդելսոնի կողմից գրված էլեկտրոնային նամակներում առկա լրացուցիչ տեղեկությունները՝ վարչապետը խնդրել է արտաքին գործերի նախարարին հետ կանչել նրան դեսպանի պաշտոնից»։

«Նամակները ցույց են տալիս, որ Փիթեր Մենդելսոնի և Ջեֆրի Էփսթեյնի հարաբերությունների խորությունն ու ծավալը էականորեն տարբերվում են այն ժամանակ հայտնի տեղեկություններից, երբ նա նշանակվեց դեսպան»,- նշված է հայտարարության մեջ։

Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ մեկ նամակում Մենդելսոնը առաջարկել է, որ «Ջեֆրի Էփսթեյնի առաջին դատավճիռը սխալ է և պետք է վիճարկվի», ինչը նկարագրվել է որպես «նոր տեղեկություն»։

«Հաշվի առնելով դա և Էփսթեյնի հանցագործությունների զոհերի նկատմամբ զգայունությունը՝ նա անմիջապես հետ է կանչվել դեսպանի պաշտոնից»,- նշված է հայտարարության մեջ։

Մենդելսոնը նշանակվել էր Վաշինգտոնի դեսպան Սթարմերի կողմից 2024 թվականի դեկտեմբերին։

Էփսթեյնը մահացած էր հայտնաբերվել Նյու Յորքի բանտախցում 2019 թվականին՝ դատավարությանը սպասելիս։ Նա նախկինում մեղավոր էր ճանաչվել և 2008 թվականին դատապարտվել անչափահասի մարմնավաճառության համար։

Նրա զոհերը պահանջում են պատասխանատվություն և իրավական աջակցություն՝ իրենց բռնարարների դեմ պայքարելու և արդարություն ստանալու համար։

