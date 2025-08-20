ԱՇԽԱՐՀ
Աֆղանստանում ավտոբուսի վթարի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 76-ի
Հերատ քաղաքի մոտ գտնվող Գուզարա շրջանի ոստիկանությունը, որտեղ երեքշաբթի երեկոյան տեղի է ունեցել վթարը, հայտնել է, որ ավտոբուսը բախվել է մոտոցիկլետի և վառելիք տեղափոխող բեռնատարի, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։
Աֆղանստանի արևմուտքում Իրանից վերադարձող աֆղան միգրանտներ տեղափոխող ավտոբուսի և երկու այլ մեքենաների բախման հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 76-ի, չորեքշաբթի օրը հայտնել է նահանգի պաշտոնյան։

«Երկրի 76 քաղաքացի մահացել է միջադեպի հետևանքով, իսկ 3-ը ծանր վիրավորվել են», - հայտարարել է Հերաթ նահանգի կառավարության խոսնակ Մոհամմադ Յուսուֆ Սաիդին։

Ավտոբուսը տեղափոխում էր վերջերս Իրանից մայրաքաղաք Քաբուլ վերադարձած աֆղանցիների, երեքշաբթի օրը AFP-ին ասել է Սաիդին։

ՄԱԿ-ի միգրացիոն գործակալության տվյալներով՝ այս տարվա սկզբից առնվազն 1.5 միլիոն մարդ է վերադարձել Աֆղանստան, որոնք երկուսն էլ փորձել են վտարել միգրանտներին տասնամյակներ շարունակ հյուրընկալելուց հետո։

Պետական «Bakhtar» լրատվական գործակալությունը երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ այս վթարը վերջին տարիներին երկրում տեղի ունեցած ամենամահացուներից մեկն է։

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները հաճախակի են Աֆղանստանում, ինչը պայմանավորված է պատերազմի հետևանքով տասնամյակներ շարունակ վնասված ճանապարհներով, մայրուղիներում անզգույշ վարմամբ և կանոնակարգերի անբավարար կիրառմամբ։

Անցյալ տարվա դեկտեմբերին կենտրոնական Աֆղանստանով անցնող մայրուղում վառելիքի ցիստեռնի և բեռնատարի մասնակցությամբ երկու ավտոբուսային վթարների հետևանքով զոհվել էր առնվազն 52 մարդ։

