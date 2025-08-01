Պակիստանի խոշորագույն վերամշակող Cnergyico-ն հոկտեմբերին կարտահանի մեկ միլիոն բարել նավթ Vitol ընկերությունից, ինչպես հայտնել է ընկերության փոխնախագահ Ուսամա Քուրեշին Reuters-ին ուրբաթ օրը՝ նշելով, որ սա Պակիստանի առաջին գնումն է ԱՄՆ նավթից՝ պատմական առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում:
West Texas Intermediate թեթև նավթի բեռը կբեռնվի Հյուսթոնից այս ամսվա ընթացքում և ակնկալվում է, որ կհասնի Կարաչի հոկտեմբերի երկրորդ կեսին, նշել է Քուրեշին:
«Սա փորձնական բեռ է մեր ընդհանուր պայմանագրի շրջանակներում Vitol-ի հետ: Եթե դա առևտրային առումով շահավետ և հասանելի լինի, մենք կարող ենք ամսական առնվազն մեկ բեռ ներմուծել», - ասել է նա՝ հավելելով, որ այս բեռը նախատեսված չէ վերավաճառքի համար:
Համաձայնագիրը հաջորդում է ամիսներ տևած բանակցություններին, որոնք սկսվել էին ապրիլին, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր Պակիստանից ներմուծվող ապրանքների վրա 29 տոկոս մաքսատուրք սահմանել:
Քուրեշին նշել է, որ Պակիստանի ֆինանսների և նավթի նախարարությունները խրախուսել են տեղական վերամշակողներին ուսումնասիրել ԱՄՆ նավթի ներմուծման հնարավորությունները՝ ապրիլյան հայտարարությունից հետո:
Vitol-ը անմիջապես չի արձագանքել աշխատանքային ժամերից դուրս ուղարկված մեկնաբանության խնդրանքին:
Հինգշաբթի օրը Պակիստանը ողջունել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված առևտրային համաձայնագիրը՝ իր խոշորագույն արտահանման շուկայի հետ, նշելով, որ այն կբարձրացնի ներդրումները: Սպիտակ տունը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը Պակիստանից ներմուծվող ապրանքների վրա 19 տոկոս մաքսատուրք կսահմանի:
Չինաստանի հիմնական դաշնակից Պակիստանը սկսել է ջերմացնել հարաբերությունները Թրամփի հետ՝ մաքսատուրքերի սպառնալիքից հետո: Պակիստանը նաև շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ դիվանագիտական միջամտությանը՝ վերջերս Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար և Թրամփին առաջադրել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար:
«Հսկայական նավթային պաշարներ»
Նավթը Պակիստանի խոշորագույն ներմուծման ապրանքն է, և դրա ներմուծումը 2025 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված տարում գնահատվել է 11.3 միլիարդ դոլար՝ կազմելով երկրի ընդհանուր ներմուծման ծախսերի գրեթե հինգերորդ մասը:
Ներմուծման համաձայնագիրը կօգնի Պակիստանին դիվերսիֆիկացնել իր նավթի աղբյուրները և նվազեցնել Մերձավոր Արևելքի մատակարարներից կախվածությունը, որոնք կազմում են նրա նավթի ներմուծման գրեթե ամբողջ մասը:
«Ընդհանուր վերամշակման մարժան համահունչ է Ծոցի տեսակներին, և ոչ մի խառնուրդ կամ վերամշակման փոփոխություն անհրաժեշտ չէ», - նշել է Քուրեշին:
Cnergyico-ն կարող է օրական վերամշակել 156,000 բարել նավթ և գործում է երկրի միակ մոնոպունկտային մուրինգ տերմինալը Կարաչիի մոտ, ինչը թույլ է տալիս մեծ նավեր ընդունել՝ ի տարբերություն Պակիստանի այլ վերամշակողների:
Ընկերությունը նախատեսում է տեղադրել երկրորդ ծովային տերմինալը՝ ավելի մեծ կամ հաճախակի բեռներ ընդունելու համար, ինչպես նաև բարելավել իր վերամշակման գործարանը առաջիկա հինգից վեց տարիների ընթացքում, նշել է Քուրեշին:
Վերամշակողը, որը գործում է միջինում 30-35 տոկոս վերամշակման մակարդակով՝ տեղական պահանջարկի ցածր լինելու պատճառով, հույս ունի նավթամթերքների պահանջարկի աճի վրա:
«Մենք ակնկալում ենք, որ վերամշակման մակարդակները կբարձրանան, քանի որ ներքին պահանջարկը կուժեղանա, և տեղական արտադրությունը կդառնա առաջնահերթ՝ ներմուծված վառելիքների նկատմամբ», - նշել է Քուրեշին:
Թրամփը չորեքշաբթի օրը նշել է, որ ԱՄՆ-ը կաշխատի Պակիստանի հետ զարգացնելու Հարավային Ասիայի երկրի «հսկայական նավթային պաշարները», առանց հավելյալ մանրամասներ տրամադրելու: