Cnergyico-ն պատրաստվում է առաջին անգամ բերել ամերիկյան նավթ Պակիստան` երկիրը նավթի աղբյուրները բազմազանեցնելու ջանքերի շրջանակում, որոնք հետևում են մեծ առևտրային համաձայնագրի կնքմանը:
August 1, 2025

Պակիստանի խոշորագույն վերամշակող Cnergyico-ն հոկտեմբերին կարտահանի մեկ միլիոն բարել նավթ Vitol ընկերությունից, ինչպես հայտնել է ընկերության փոխնախագահ Ուսամա Քուրեշին Reuters-ին ուրբաթ օրը՝ նշելով, որ սա Պակիստանի առաջին գնումն է ԱՄՆ նավթից՝ պատմական առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում:

West Texas Intermediate թեթև նավթի բեռը կբեռնվի Հյուսթոնից այս ամսվա ընթացքում և ակնկալվում է, որ կհասնի Կարաչի հոկտեմբերի երկրորդ կեսին, նշել է Քուրեշին:

«Սա փորձնական բեռ է մեր ընդհանուր պայմանագրի շրջանակներում Vitol-ի հետ: Եթե դա առևտրային առումով շահավետ և հասանելի լինի, մենք կարող ենք ամսական առնվազն մեկ բեռ ներմուծել», - ասել է նա՝ հավելելով, որ այս բեռը նախատեսված չէ վերավաճառքի համար:

Համաձայնագիրը հաջորդում է ամիսներ տևած բանակցություններին, որոնք սկսվել էին ապրիլին, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր Պակիստանից ներմուծվող ապրանքների վրա 29 տոկոս մաքսատուրք սահմանել:

Քուրեշին նշել է, որ Պակիստանի ֆինանսների և նավթի նախարարությունները խրախուսել են տեղական վերամշակողներին ուսումնասիրել ԱՄՆ նավթի ներմուծման հնարավորությունները՝ ապրիլյան հայտարարությունից հետո:

Vitol-ը անմիջապես չի արձագանքել աշխատանքային ժամերից դուրս ուղարկված մեկնաբանության խնդրանքին:

Հինգշաբթի օրը Պակիստանը ողջունել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված առևտրային համաձայնագիրը՝ իր խոշորագույն արտահանման շուկայի հետ, նշելով, որ այն կբարձրացնի ներդրումները: Սպիտակ տունը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը Պակիստանից ներմուծվող ապրանքների վրա 19 տոկոս մաքսատուրք կսահմանի:

Չինաստանի հիմնական դաշնակից Պակիստանը սկսել է ջերմացնել հարաբերությունները Թրամփի հետ՝ մաքսատուրքերի սպառնալիքից հետո: Պակիստանը նաև շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ դիվանագիտական միջամտությանը՝ վերջերս Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար և Թրամփին առաջադրել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար:

«Հսկայական նավթային պաշարներ»

Նավթը Պակիստանի խոշորագույն ներմուծման ապրանքն է, և դրա ներմուծումը 2025 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված տարում գնահատվել է 11.3 միլիարդ դոլար՝ կազմելով երկրի ընդհանուր ներմուծման ծախսերի գրեթե հինգերորդ մասը:

Ներմուծման համաձայնագիրը կօգնի Պակիստանին դիվերսիֆիկացնել իր նավթի աղբյուրները և նվազեցնել Մերձավոր Արևելքի մատակարարներից կախվածությունը, որոնք կազմում են նրա նավթի ներմուծման գրեթե ամբողջ մասը:

«Ընդհանուր վերամշակման մարժան համահունչ է Ծոցի տեսակներին, և ոչ մի խառնուրդ կամ վերամշակման փոփոխություն անհրաժեշտ չէ», - նշել է Քուրեշին:

Cnergyico-ն կարող է օրական վերամշակել 156,000 բարել նավթ և գործում է երկրի միակ մոնոպունկտային մուրինգ տերմինալը Կարաչիի մոտ, ինչը թույլ է տալիս մեծ նավեր ընդունել՝ ի տարբերություն Պակիստանի այլ վերամշակողների:

Ընկերությունը նախատեսում է տեղադրել երկրորդ ծովային տերմինալը՝ ավելի մեծ կամ հաճախակի բեռներ ընդունելու համար, ինչպես նաև բարելավել իր վերամշակման գործարանը առաջիկա հինգից վեց տարիների ընթացքում, նշել է Քուրեշին:

Վերամշակողը, որը գործում է միջինում 30-35 տոկոս վերամշակման մակարդակով՝ տեղական պահանջարկի ցածր լինելու պատճառով, հույս ունի նավթամթերքների պահանջարկի աճի վրա:

«Մենք ակնկալում ենք, որ վերամշակման մակարդակները կբարձրանան, քանի որ ներքին պահանջարկը կուժեղանա, և տեղական արտադրությունը կդառնա առաջնահերթ՝ ներմուծված վառելիքների նկատմամբ», - նշել է Քուրեշին:

Թրամփը չորեքշաբթի օրը նշել է, որ ԱՄՆ-ը կաշխատի Պակիստանի հետ զարգացնելու Հարավային Ասիայի երկրի «հսկայական նավթային պաշարները», առանց հավելյալ մանրամասներ տրամադրելու:

