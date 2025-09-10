ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերը Լեհաստանի օդային տարածքում բախվել են ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի
Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը գիշերը ավելի քան 400 անօդաչու թռչող սարք և հրթիռ է արձակել, մինչդեռ Լեհաստանը ակտիվացրել է իր հակաօդային պաշտպանությունը՝ թշնամու ինքնաթիռները որսալու համար։
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերը Լեհաստանի օդային տարածքում բախվել են ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի
Լեհաստանի զինվորական ղեկավար գեներալ Վեսլավ Կուկուլան և ոստիկանապետ Մարեկ Բորոնը մասնակցում են արտակարգ կառավարական նիստի՝ Ռուսաստանի օդային տարածքի խախտումներից հետո։ / Reuters
September 10, 2025

FNՉորեքշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի խոսնակը հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը օգնել են որսալ գիշերը Լեհաստանի օդային տարածք մտած անօդաչու թռչող սարքերը, և որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն կապի մեջ է Վարշավայի հետ։

«Գիշերը մի քանի անօդաչու թռչող սարքեր մտել են Լեհաստանի օդային տարածք և խափանվել են Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի ՀՕՊ համակարգերի կողմից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կապի մեջ է Լեհաստանի ղեկավարության հետ, և ՆԱՏՕ-ն սերտ խորհրդակցությունների մեջ է Լեհաստանի հետ», - X հարթակում գրել է մամուլի խոսնակ Ալիսոն Հարթը։

Հարթը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի դեսպանները չորեքշաբթի առավոտյան անցկացրել են հերթական հանդիպումը և «կքննարկեն ՆԱՏՕ-ի արձագանքը գիշերը Լեհաստան մտած անօդաչու թռչող սարքերին»։

Ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել են ավելի քան 400 անօդաչու սարքեր և հրթիռներ, հայտնել է Ուկրաինայի օդային ուժերը, այն բանից հետո, երբ Լեհաստանը հայտարարեց, որ իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գործի են դրվել «թշնամական օբյեկտներ» որսալու համար։

Ուկրաինայի օդային ուժերը հայտնել են, որ Մոսկվան արձակել է 415 անօդաչու սարքեր և 43 հրթիռներ, որոնց արդյունքում, ըստ ուկրաինական պաշտոնյաների, առնվազն մեկ մարդ զոհվել է։

Օդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են 386 անօդաչու սարքեր և 27 հրթիռներ, հավելել են օդային ուժերը։

Առաջարկ

‘Վտանգավոր նախադեպ’

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի հայտարարել է, որ ութ ռուսական անօդաչու սարքեր «ուղղված էին» Լեհաստանի ուղղությամբ Մոսկվայի կողմից գիշերը իրականացված հարձակման ժամանակ, ինչը ստիպել է Վարշավային գործի դնել իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։

«Դա պարզապես մեկ Շահեդ չէր, որը կարելի էր անվանել պատահականություն, այլ առնվազն ութ հարվածային անօդաչու սարքեր, որոնք ուղղված էին Լեհաստանի ուղղությամբ»,- ասել է Զելենսկին՝ անդրադառնալով Մոսկվայի կողմից օգտագործվող իրանական նախագծված անօդաչու սարքերին՝ հավելելով, որ այս միջադեպը ներկայացնում է «ծայրահեղ վտանգավոր նախադեպ Եվրոպայի համար»։

‘Անօդաչու պատ’

Եվրոպական միությունը պետք է զարգացնի «անօդաչու պատ» իր ընդհանուր սահմանների արևելյան կողմում, հայտարարել է ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլյուսը՝ Լեհաստանի վրայով ռուսական անօդաչու սարքերի խոցումից հետո։

«Կրկին Ռուսաստանը փորձարկում է սահմանային պետություններին, ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին»,- գրել է Կուբիլյուսը X հարթակում։ «Մենք պետք է աշխատենք միասին անդամ պետությունների, սահմանային երկրների և Ուկրաինայի հետ։ Ռուսաստանը կկանգնեցվի»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us