FNՉորեքշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի խոսնակը հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը օգնել են որսալ գիշերը Լեհաստանի օդային տարածք մտած անօդաչու թռչող սարքերը, և որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն կապի մեջ է Վարշավայի հետ։
«Գիշերը մի քանի անօդաչու թռչող սարքեր մտել են Լեհաստանի օդային տարածք և խափանվել են Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի ՀՕՊ համակարգերի կողմից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կապի մեջ է Լեհաստանի ղեկավարության հետ, և ՆԱՏՕ-ն սերտ խորհրդակցությունների մեջ է Լեհաստանի հետ», - X հարթակում գրել է մամուլի խոսնակ Ալիսոն Հարթը։
Հարթը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի դեսպանները չորեքշաբթի առավոտյան անցկացրել են հերթական հանդիպումը և «կքննարկեն ՆԱՏՕ-ի արձագանքը գիշերը Լեհաստան մտած անօդաչու թռչող սարքերին»։
Ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել են ավելի քան 400 անօդաչու սարքեր և հրթիռներ, հայտնել է Ուկրաինայի օդային ուժերը, այն բանից հետո, երբ Լեհաստանը հայտարարեց, որ իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գործի են դրվել «թշնամական օբյեկտներ» որսալու համար։
Ուկրաինայի օդային ուժերը հայտնել են, որ Մոսկվան արձակել է 415 անօդաչու սարքեր և 43 հրթիռներ, որոնց արդյունքում, ըստ ուկրաինական պաշտոնյաների, առնվազն մեկ մարդ զոհվել է։
Օդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են 386 անօդաչու սարքեր և 27 հրթիռներ, հավելել են օդային ուժերը։
‘Վտանգավոր նախադեպ’
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի հայտարարել է, որ ութ ռուսական անօդաչու սարքեր «ուղղված էին» Լեհաստանի ուղղությամբ Մոսկվայի կողմից գիշերը իրականացված հարձակման ժամանակ, ինչը ստիպել է Վարշավային գործի դնել իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։
«Դա պարզապես մեկ Շահեդ չէր, որը կարելի էր անվանել պատահականություն, այլ առնվազն ութ հարվածային անօդաչու սարքեր, որոնք ուղղված էին Լեհաստանի ուղղությամբ»,- ասել է Զելենսկին՝ անդրադառնալով Մոսկվայի կողմից օգտագործվող իրանական նախագծված անօդաչու սարքերին՝ հավելելով, որ այս միջադեպը ներկայացնում է «ծայրահեղ վտանգավոր նախադեպ Եվրոպայի համար»։
‘Անօդաչու պատ’
Եվրոպական միությունը պետք է զարգացնի «անօդաչու պատ» իր ընդհանուր սահմանների արևելյան կողմում, հայտարարել է ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլյուսը՝ Լեհաստանի վրայով ռուսական անօդաչու սարքերի խոցումից հետո։
«Կրկին Ռուսաստանը փորձարկում է սահմանային պետություններին, ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին»,- գրել է Կուբիլյուսը X հարթակում։ «Մենք պետք է աշխատենք միասին անդամ պետությունների, սահմանային երկրների և Ուկրաինայի հետ։ Ռուսաստանը կկանգնեցվի»։