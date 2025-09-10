Թուրքիան ցավակցություն է հայտնել չորեքշաբթի օրը Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության արևելքում հուղարկավորության արարողության ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով զոհվածների համար։
«Խորապես ցավում ենք, որ մի քանի մարդ զոհվել է Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության Հյուսիսային Կիվու նահանգում ԴԱԵՇ-ի հետ կապված Դաշնակցային Դեմոկրատական Ուժերի կողմից իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով», - նշված է Թուրքիայի Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
«Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում հարձակման հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին և Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության ժողովրդին», - հավելել է հայտարարությունը։
Երեքշաբթի օրը տասնյակ մարդիկ զոհվեցին հարձակման ժամանակ, որը վերագրվում է Դաշնակցային Դեմոկրատական Ուժերին (ADF), խմբավորում, որը կապված է ԴԱԵՇ ահաբեկչական կազմակերպության հետ։
Վերջին տարիներին ADF-ի գործունեությունը Արևելյան Կոնգոյում զգալիորեն ակտիվացել է։
Սկզբնապես Ուգանդայում ձևավորված այս զինված խումբը հատել է սահմանները՝ հաստատվելով Կիվու տարածաշրջանում՝ օգտվելով քաղաքական անկայունությունից և տեղական հակամարտություններից։
Խումբը պատասխանատու է մահաբեր հարձակումների համար, որոնք ուղղված են եղել ինչպես անվտանգության ուժերի, այնպես էլ խաղաղ բնակիչների դեմ, հաճախ գյուղական շրջաններում։