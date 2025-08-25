ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հարավային Կորեայի Լի-ն փնտրում է հավասարակշռություն Թրամփի հետ առաջին գագաթնաժողովում
Լի կմեծարի Հարավային Կորեայի ներդրումները Հանվա-ի սեփականություն հանդիսացող Ֆիլադելֆիայի նավաշինարարական ձեռնարկությունում, ինչը մաս է կազմում ԱՄՆ-Կորեա նոր սակագնային համաձայնագրի:
Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Ջե Մյունգը խոսում է կառավարության նիստի ժամանակ Սեուլի նախագահական պալատում, Հարավային Կորեա, 2025թ., օգոստոսի 18։ / AP
Հարավային Կորեայի նոր նախագահ Լի Ջե-Մյոնգը կանգնած է կարևոր պահի առջև՝ երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնում հանդիպելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ իրենց առաջին գագաթնաժողովի ժամանակ։ Երկու երկրների տասնամյակների դաշնակցային հարաբերությունները լարված են՝ արագ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական իրավիճակներին դիմակայելու համար։

Հանդիպումը մեծ նշանակություն ունի Լիի համար, ով հունիսին ստանձնեց պաշտոնը արտահերթ ընտրություններից հետո։ Նրա պահպանողական նախորդը, ով Վաշինգտոնում հայտնի էր Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ կոշտ դիրքորոշմամբ, հեռացվել էր՝ ռազմական դրություն հաստատելու փորձի պատճառով։

Հարավային Կորեայի տնտեսությունը մեծապես կախված է ԱՄՆ-ից, որը ապահովում է երկրի անվտանգությունը՝ զորքերի և միջուկային զսպման միջոցով։ Լին հույս ունի գտնել հավասարակշռված համագործակցության ուղի ԱՄՆ-ի հետ՝ չվտանգելով Չինաստանի հետ հարաբերությունները, որը Հարավային Կորեայի գլխավոր առևտրային գործընկերն է։

ԱՄՆ մեկնելուց առաջ Լին հատուկ պատվիրակություն ուղարկեց Պեկին՝ հաղորդագրություն փոխանցելու Չինաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու կոչով, որոնք վերջին տարիներին լարված էին։

Հարավային Կորեան հաճախ քննադատության է ենթարկվել Թրամփի կողմից, ով այն անվանել է «փողի մեքենա», որը օգտվում է ամերիկյան ռազմական պաշտպանության վրա։

Լին կփորձի լավ տպավորություն թողնել, անձնական կապ հաստատել Թրամփի հետ և, ամենակարևորը, խուսափել անցանկալի անակնկալներից, նշում են վերլուծաբանները։

«Լիի համար լուրերի բացակայությունը գագաթնաժողովի արդյունքներից, կարծում եմ, լավ կլինի»,- ասել է Վիկտոր Չան՝ Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնից։

Առաջարկ

Գագաթնաժողովին նախապատրաստվելու շրջանակներում Լին լրագրողներին հայտնել է, որ իր թռիչքի ընթացքում կարդացել է «Թրամփ. Գործարքի արվեստը» գիրքը։

Թրամփի վարչակազմի ուժեղ ճնշման ներքո Հարավային Կորեայի բանակցողները անցյալ ամիս վերջին պահին համաձայնագիր կնքեցին՝ խուսափելու նոր ամերիկյան մաքսատուրքերի ամենախիստ տարբերակներից։ Սակայն նրանք դեռ պետք է մանրամասներ մշակեն ԱՄՆ-ում միլիարդավոր դոլարների ներդրումների վերաբերյալ։

Հարավային Կորեայի պաշտոնյաները նշում են, որ հույս ունեն, որ նման աշխատանքային մակարդակի առևտրային բանակցությունները հիմնականում կթողնվեն այլ հանդիպումների համար։

«Անվտանգության ոլորտում բազմաթիվ կարևոր թեմաներ կան»,- ասել է Լիի գլխավոր քաղաքական խորհրդական Կիմ Յոնգ-Բեոմը անցյալ շաբաթ։ «Մեր դիրքորոշումն այն է, որ առևտրի հարցը նախորդ անգամ արդեն լուծվել է։ Հույս ունենք, որ առևտրի իրականացման հատուկ ծրագրերը գագաթնաժողովում չեն քննարկվի կամ, եթե քննարկվեն, ապա շատ պարզ ձևով»։

Մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ արտաքին գործերի նախարարը, հանգստյան օրերին շտապեցին Վաշինգտոն՝ վերջնական մանրամասները հստակեցնելու համար։

Կիրակի օրը Վաշինգտոն ժամանած Լին իր գագաթնաժողովից հետո կայցելի Ֆիլադելֆիայի նավաշինարան, որը պատկանում է Հարավային Կորեայի Hanwha Group-ին։

ԱՄՆ նավաշինական ոլորտին աջակցելու համագործակցությունը մաս է կազմում երկու երկրների միջև կնքված լայնածավալ մաքսային համաձայնագրի։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
